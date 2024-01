La teora dei Cani de Dow Jones conosciuta e applicata dagli anni 30, è stata resa popolare al grande pubblico dal libro di Michael O’Higgins e John Downes, Beating the Dow, pubblicato nel 1991. Investire nel 2024 con i Cani del Dow Jones? Secodno alcuni potrebbe essere una buona idea.

Chi sono e perché si chiamano in questo modo?

Sono i 10 titoli dell’indice che il 31 Dicembre di ogni anno offrono il più elevato dividend yield, ovvero il rendimento del dividendo. Questi vengono scelti come portagoglio di investimento per l’anno successivo. Perché questi titoli dell’indice sono chiamati ‘Cani’? Perché rappresenterebbero i segugi che tirano la volata a tutto il resto degli altri titoli che fanno parte dell’indice. Il motivo sarebbe molto semplice: un prezzo basso di un’azione rispetto al dividendo può costituire un indicatore che il titolo è sottovalutato e quindi potrebbe ptresto attrarre gli investimenti. In effetti spesso è accaduto che questo portafoglio performasse meglio degli altri titoli del paniere.

L’elenco dei 10 titoli per l’anno 2024 è:

Investire nel 2024 con i Cani del Dow Jones? Le valutazioni degli analisti

Siamo andati a leggere sul sito Marketscreener come gli analisti valutano questi titoli. Il risultato è il seguente:

Walgreens: prezzo medio dell’ultimo periodo a 25,57. Il consenso medio degli analisti (18 giudizi) è Hold con obiettivo a 26,67 dollari.

Verizon: prezzo medio dell’ultimo periodo a 39. Il consenso medio degli analisti (27 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 41,59 dollari.

3M: prezzo medio dell’ultimo periodo a 107. Il consenso medio degli analisti (19 giudizi) è Hold con obiettivo a 113 dollari.

Dow: prezzo medio dell’ultimo periodo a 55. Il consenso medio degli analisti (23 giudizi) è Hold con obiettivo a 56 dollari.

IBM: prezzo medio dell’ultimo periodo a 160. Il consenso medio degli analisti (19 giudizi) è Hold con obiettivo a 151 dollari.

Chevron: prezzo medio dell’ultimo periodo a 152. Il consenso medio degli analisti (25 giudizi) è Buy con obiettivo a 178,32 dollari.

Coca-Cola: prezzo medio dell’ultimo periodo a 59. Il consenso medio degli analisti (23 giudizi) è Buy con obiettivo a 64,71 dollari.

Amgen: prezzo medio dell’ultimo periodo a 300. Il consenso medio degli analisti (29 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 292 dollari.

Cisco: prezzo medio dell’ultimo periodo a 50,51. Il consenso medio degli analisti (28 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 54,22 dollari.

Johnson & Johnson: prezzo medio dell’ultimo periodo a 161. Il consenso medio degli analisti (23 giudizi) è Accumulate con obiettivo a 174,73 dollari.

