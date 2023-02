Nell’ultimo anno il settore delle Utilities (FTSE Italia All-Share Utilities) non ha certamente brillato visto che ha perso circa il 10% a fronte di un indice principale che, seppure solo di qualche punto percentuale, si è portato sopra la parità. In questo contesto di debolezza, le azioni ENEL si sono distinte per una performance molto negativa. Nell’ultimo anno, infatti, hanno perso circa il 20%. Ma in un settore dove ENEL arranca, quali sono le azioni su cui puntare? Da inizio anno le migliori azioni sono state IREN (+15,10%), A2A (+12,69%) e ACEA (+10,41%). Nel prosieguo di questo articolo ci concentreremo su IREN e A2A.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo IREN

Le azioni IREN (MIL:IRE) hanno chiuso la seduta del 7 febbraio a quota 1,707 euro in rialzo dell’1,37% rispetto alla seduta precedente.

Dopo l’interessante rialzo partito a fine dicembre, le quotazioni di IREN hanno iniziato una fase laterale tuttora in corso e scandita da continui falsi segnali sia dello SwingTrading Indicator che delle medie che più volte si sono incrociate senza una precisa direzione.

C’è, però, un livello oltre il quale le quotazioni potrebbero accelerare al rialzo. Stiamo parlando della resistenza in area 1,758 € superata la quale il titolo IREN potrebbe puntare all’obiettivo in area 1,963 €. Oltre questo livello, poi, l’approdo successivo potrebbe andare a collocarsi in area 2,3 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il controllo della tendenza nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 1,63 €.

Le indicazioni dell’analisi grafica sul titolo A2A

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 7 febbraio a quota 1,4115 €, in rialzo dello 0,97% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

il titolo A2A è messo meglio rispetto a IREN. Come si vede dal grafico, infatti, la forte resistenza in area 1,403 € è stata superata al rialzo e adesso le quotazioni puntano verso area1,5155 €. A seguire, poi, il titolo potrebbe dirigersi verso area 1,7 €.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 1,403 € potrebbe dare il via a una nuova fase ribassista.

In un settore dove ENEL arranca, A2A potrebbe essere la scelta giusta.

