Dove mettere al sicuro i propri soldi sui mercati azionari americani

Nei nostri commenti settimanali sui mercati azionari americani avevamo indicato che nonostante i recenti rialzi, non erano stati superati alcuni livelli per fugare la possibilità di nuovi ribassi. Le resistenze indicate si sono fatte sentire e questo ha dato spazio alle vendite.

Siamo all’ultima giornata di contrattazione della settimana e non è ancora chiaro se conviene comprare o vendere azioni e indici azionari. Su quali azioni investire? Come conviene investire con le Borse che scendono? Come investire nelle azioni vincenti? C’è un investimento sui mercati azionari dove mettere al sicuro i propri soldi? Sicurezza sui mercati azionari è una parola che non andrebbe mai usata, meglio dire elevate probabilità. Di sicuro nei mercati finanziari non c’è nulla: ogni strumento e decisione di investimento presenta sempre i suoi pro e i contro.

Quindi, la risposta è negativa.

Procediamo per gradi.

La chiusura della seduta di contrattazione del 15 settembre ha fatto segnare i seguenti prezzi:

Dow Jones

30.961,81

Nasdaq C.

11.546,91

S&P 500

3.901,34.

Cosa attendere dalle Borse internazionali fino a dicembre?

In rosso, la previsione per l’anno in corso. In blu, il grafico dei mercati americani alla chiusura del giorno 9 settembre.

Dal 16 agosto, scadenza di un nostro setup annuale, l’andamento degli indici azionari ha intrapreso una strada diversa dalla previsione. La chiusura di questa settimana potrebbe essere decisiva per capire le reali intenzioni dei mercati.

Cosa monitorare per definire l’andamento dei prezzi? Come capire se il mercato sale o scende?

Dow Jones

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 31.277. Ribassi duraturi solo con questa chiusura settimanale inferiore a 31.048.

Nasdaq C.

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 11.760. Ribassi duraturi solo con questa chiusura settimanale inferiore a 11.471.

S&P 500

Tendenza ribassista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera superiore a 3.962. Ribassi duraturi solo con questa chiusura settimanale inferiore a 3.886.

Dove mettere al sicuro i propri soldi sui mercati azionari americani

Comprare o vendere azioni? I Trading systems proprietari non ravvisano probabilità a favore, e quindi segnalano Flat, rimanendo in attesa di sviluppi.

Oggi potrebbe definire meglio l’analisi dello scenario e le previsioni per i prossimi giorni.

Azioni che continuano scendere

Il titolo Intel Corporation (NASDAQ:INTC) ha chiuso la giornata di contrattazione del 15 settembre al prezzo di 28,85 dollari in ribasso dell’1,13%. Da inizio anno, ha segnato il minimo a 49,04 e il massimo a 28,71.

Tendenza ribassista di breve e medio termine. Fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 31,50 dollari, saranno possibili ulteriori ribassi.

