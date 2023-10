Dove mangiare una pizza con bibita, dolce e caffè a Milano spendendo poco più di 10 euro

La pizza è sempre stata considerata un piatto semplice. Andare a mangiarla in compagnia è sinonimo di pranzo o cena informale. Di leggerezza sia del momento che del conto finale. Anche se, negli ultimi anni, dopo il passaggio all’euro, anche il suo costo è lievitato moltissimo, arrivando più che a raddoppiare.

Non è solamente un discorso relativo alle grandi città. In ogni parte del nostro paese, ormai, uscire a mangiare una pizza è diventato piuttosto oneroso. Gli incrementi dovuti alla crisi ucraina hanno imposto, poi, dei prezzi ancora più alti. Tuttavia non è certo da imputare a questo se gli aumenti sono via via cresciuti, anno dopo anno.

Eppure, per fortuna, esistono ancora delle eccezioni. In tempi in cui va di moda mettere sui social gli scontrini per testimoniare alcune palesi esagerazioni, ecco che a Milano si è assistito esattamente al contrario.

Una notizia positiva per tutti gli amanti del piatto italiano più celebre che, in zona Navigli, possono godersi una pizza Margherita, preparata alla napoletana, a un prezzo equo. Non solo, oltre a questo una bibita, il caffè e un dolce per un totale di 12 euro, compreso il coperto.

L’eccezione di Milano

Il locale si chiama “Pizza e Mozzarella”, perché dà anche la possibilità di acquistare il prodotto principe campano per eccellenza. È un’idea nata da due napoletani trapiantati nel capoluogo meneghino.

Hanno aperto il primo locale nel 2017. Oggi sono già a quota tre e starebbero pensando di aprirne un quarto. Hanno un menù ristretto. Offrono, infatti, solo sei tipologie di pizze: dalla meno cara, la marinara a 3,50 euro, alla più costosa, salsiccia e friarielli a 7,50.

In aggiunta, sei antipasti, due primi, con i gnocchi freschi alla sorrentina come fiore all’occhiello, due pizze fritte e tre tipologie di dolci.

Dove mangiare una pizza Margherita economica a Milano

Tiramisù a 3,50, una fetta di pastiera napoletana a 3, dei diavoletti alla Nutella a 2,50. Prezzi assolutamente fuori mercato, così come il coperto a un euro. Un locale da 240 posti a sedere all’interno e 40 all’esterno, quasi sempre esauriti.

Insomma, se volessimo sapere dove mangiare una pizza con bibita, dolce e caffè spendendo poco a Milano, la risposta sarebbe semplice. Via Torre 22, in zona Navigli, a pochi minuti a piedi dalla fermata Romolo sulla linea verde. Un locale che combatte la crisi, cercando di mantenere la qualità.