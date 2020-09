Un focus per capire dove le terme in Italia sono gratis per tutto l’anno.

Le terme, di cui si andrà a parlare, sono affioramenti di origine vulcanica che registrano quotidianamente un discreto numero di estimatori. Si tratta dei bagni liberi di Segesta, detti anche “Polle del Crimiso”. Tali affioramenti di acqua calda sgorgano sulle sponde del fiume. Per cui la particolarità della zona è quella di offrire ai visitatori una doppia opzione a costo zero. Vale a dire una nuotata tra le piccole anse riparate del corso fluviale e un massaggio caldo dell’acqua sulfurea. Ecco quindi dove le terme in Italia sono gratis per tutto l’anno.

Ambiente incontaminato

Queste terme naturali, geograficamente parlando, si collocano in prossimità dello stabilimento di Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani. Le acque termali, alla sorgente, sgorgano ad alte temperature, ma via via che ci si abitua, l’esperienza può essere molto piacevole. Oltre ad essere un’immersione utile in caso di malattie respiratorie, cutanee e reumatiche. L’unica cosa da mettere in conto è l’accesso non troppo agevole alle acque.

Trattandosi di una zona praticamente incontaminata, si dovrà essere disposti ad armarsi di volontà, pazienza e scarpe da trekking. Per raggiungere la location sulfurea si dovrà infatti, ad un certo punto, abbandonare la strada battuta per inerpicarsi tra sentieri e viottoli. Quindi, se si vuole vivere questa esperienza, immersi tra canneti e tamerici, meglio avventurarsi senza bambini e persone di una certa età. Il percorso è sì interessante, ma a condizione che si sia nelle condizioni di muoversi speditamente.

Quel pizzico di scomodità sarà poi ricompensato dallo specchio d’acqua termale, inserito in un contesto che sembra fuori dal tempo. Resta, altresì, inteso che l’elevata temperatura delle acque non rendono l’immersione adatta a particolari tipologie di persone, come ad esempio i cardiopatici. Comunque, fatti salvi casi particolari, almeno una volta nella vita bisognerebbe prendere contatto con questa zona. Non fosse altro anche per il vicino e suggestivo sito archeologico di Segesta con i suoi mitici templi dorici.