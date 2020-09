In questo periodo abbiamo assistito a molte iniziative a sostegno della mobilità. Basti pensare al bonus bici.

Nel mese di luglio a Milano è stato anche pubblicato un bando destinato a imprese, Terzo settore e a soggetti titolari di partita Iva che vogliono sostituire o acquistare nuovi veicoli a basso impatto ambientale.

La sostenibilità però non è sempre e solo ambientale. La mobilità deve essere sostenibile anche per le nostre tasche. Ecco perché molte imprese sono alla ricerca di soluzioni semplici e “abbordabili” per garantire una sostenibilità sia ambientale che finanziaria. Quali sono le possibili soluzioni per raggiungere questo tipo di obiettivo?

Se stai cercando un modo per far risparmiare tempo e risorse al tuo business? Ecco una soluzione per te!

Stiamo parlando di Telepass X BIZ! Se lo provi non lo lasci. Il dispositivo agevola il calcolo delle detrazioni fiscali su pedaggi e carburante grazie alla fatturazione elettronica e semplifica la gestione dei pagamenti in mobilità!

Perché conviene X BIZ?

Telepass X BIZ ha tanti vantaggi esclusivi. Infatti, consente di pagare carburante, taxi e strisce blu in modo contactless grazie alla apposita App. E non solo! Riuscirai anche a recuperare il 100% dell’IVA sui pedaggi aziendali. Come se non bastasse, l’offerta prevede 50€ di carburante in omaggio! Insomma è davvero l’occasione perfetta se stai cercando un modo per far risparmiare tempo e risorse al tuo business.

Scegliendo Telepass X BIZ si ha a disposizione anche un conto Business BNL con un fido mensile di 500€ dedicato alle spese di mobilità (e valido per ogni dispositivo).

Chi può acquistare Telepass X BIZ?

Il servizio è al momento riservato ai soli iscritti alla Camera di Commercio. Ma ti aggiorneremo qualora venga estesa anche ai privati.

Fino a quando vale l’offerta?

L’offerta scade il 30 settembre 2020, quindi è bene affrettarsi per non perderne i vantaggi esclusivi.