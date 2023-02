Dove getti questi gusci? Multe molto salate per chi commette questo errore molto comune

Sai dove si buttano tutti gli alimenti o anche tu commetti degli errori? Attento, perché per alcuni sbagli sono previste delle multe molto salate. Ecco dove dovresti buttare i gusci da subito.

La cucina è la stanza più frequentata della casa perché è proprio lì che si prepara da mangiare, che si mangia, da soli o in compagnia, per una merenda veloce o per lunghi pranzi e cene. Inoltre, pensa a tutto il tempo che serve per sistemare, lavare e pulire.

A proposito di sistemare le cose, è molto importante sapere perfettamente dove vanno tutti i rifiuti. La raccolta differenziata è fondamentale, quindi, occorre separare adeguatamente la carta, la plastica dai residui e avanzi di cibo.

Ad esempio, tu dove getti questi gusci? Tu potrà sembrare strano, ma ci sono errori molto comuni e molto diffusi che possono costare caro. Ci sono, infatti, delle multe salate per chi sbaglia e in tempi di crisi è meglio non inciampare anche in questo ostacolo.

Per questo motivo, noi vi spiegheremo come agire con alcuni gusci, come quelli delle uova, ma anche quelli dei molluschi. Attenzione, non è così scontato come può sembrare. Qui di seguito avrai modo di leggere tutti i dettagli e le informazioni più utili.

Dove getti questi gusci? Attenzione a come gestisci i rifiuti

L’errore più grande che si può commettere è quello di pensare che tutto quello che riguarda il cibo debba andare nell’organico, nel cosiddetto umido. Non è così. Ci sono alcune sostanze che non sono organiche, al contrario di quello che si può pensare.

Stiamo parlando dei gusci dei molluschi. Scarti delle cozze, delle vongole, magari per preparare un ottimo spaghetto allo scoglio, istintivamente vengono buttati nell’umido dalla maggior parte delle persone. È sbagliato. Contengono carbonato di calcio, una sostanza inorganica. Il loro posto è nel cestino dell’indifferenziata.

Devi ricordarti questa regola perché contribuire ad una perfetta raccolta differenziata non solo è utile per l’ambiente, ma è anche obbligatorio per legge. Le sanzioni per chi sbaglia possono essere molto alte.

Dove li butti?

Anche le uova hanno il loro guscio, che tutti sono abituati a buttare nell’umido. Questo vale anche per le scorze di arachidi, noci, pistacchi e tutta la frutta secca in generale. Facciamo la cosa giusta o anche qui l’abitudine è sbagliata?

Niente paura. Gusci di uova e frutta secca sono completamente organici e biodegradabili, quindi, devono essere gettati nell’umido.

A dire il vero, potrebbero essere riutilizzati in modi differenti. Uno di questi è come fertilizzante e aiuto per le piante. I gusci delle uova sono un’ottima fonte di calcio. Invece, gusci di frutta secca potrebbero essere d’aiuto per proteggere le radici dal freddo.

Occhio agli sprechi, quando puoi riutilizzare qualcosa fallo, ma se proprio devi buttare gli alimenti, in particolare questi gusci di cui ti abbiamo parlato, buttali nel modo giusto. L’ambiente e il tuo portafoglio ti ringrazieranno.