Seduta di Borsa dominata dal settore auto che con un rialzo del 2,34% del FTSE Italia All-Share Automobiles & Part riesce a fare meglio del settore bancario nonostante il forte rialzo di Banca MPS e Unicredit, +12,29% e +4,13%, rispettivamente. Quindi, accelera il settore auto sul Ftse Mib spinto da una superlativa Stellantis tanto da fare meglio anche di quello europeo. Ricordiamo che da inizio anno il settore auto di Piazza Affari ha totalizzato una performance del +19% circa collocandosi al sesto posto nella classifica dei migliori settori. Non una performance particolarmente esaltante, ma comunque superiore a quella del Ftse Mib che è salito del 14,6%, il migliore rendimento al Mondo da inizio anno.

Accelera il settore auto sul Ftse Mib spinto da una superlativa Stellantis: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 9 febbraio in rialzo del 3,68% rispetto alla seduta precedente a quota 15,678 euro.

Il rialzo di Stellantis viene da lontano. Da quando le quotazioni hanno rotto al rialzo la forte area di resistenza a 14,91 €. Per ben tre volte in passato, infatti, le quotazioni erano state respinte da questo livello.

Con la chiusura del 9 febbraio, poi, un altro tassello si è aggiunto al puzzle rialzista. Come si vede dal grafico, infatti, il titolo ha rotto l’importante resistenza in area 15,60 €. A questo punto potrebbero essersi aperte le porte per una continuazione del rialzo almeno fino in area 17,424 € in corrispondenza dei massimi storici. La massima estensione rialzista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 19,24 €, ben oltre i massimi storici.

Un segnale di debolezza, invece, potrebbe arrivare dalla mancata conferma della rottura di area 15,6 €. In questo caso la successiva rottura al ribasso di area 14,9 € potrebbe portare a una repentina inversione al ribasso.

Le raccomandazioni degli analisti

Secondo le indicazioni dei 23 analisti che coprono Stellantis, il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 30% circa.

Da notare che secondo l’analisi dei multipli di mercato, qualunque sia la metrica utilizzata il titolo è fortemente sottovalutato.

