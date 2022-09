Dove fare il test intelligenza ufficiale gratis e sapere il quoziente intellettivo

Il quoziente intellettivo, o quoziente di intelligenza (QI), è una sorta di punteggio o valore attribuito al livello di intelligenza di una persona che si ottiene attraverso un test. Si tratta di domande di logica.

Per esempio, le persone con un QI basso devono essere seguite e aiutate tramite l’inserimento in progetti nell’ambito dell’istituzione. Quanto è il QI normale? L’individuo medio deve avere almeno un valore uguale a 100. Quando il QI è alto significa che si è davvero intelligenti. Per cui si può capire quando una persona è intelligente mediante questo metodo ufficiale.

Per vedere qual è il proprio QI si possono fare vari test, sia per gli adulti che per bambini o anche per l’intelligenza emotiva. Le domande ufficiali gratis si trovano solo in alcuni siti specifici e la simulazione si può fare in diverse app con i quiz e le soluzioni.

Il test QI viene fatto soprattutto al bambino nella fase dell’infanzia, proprio per conoscerlo al meglio. Per cui è importante sapere esattamente dove fare test intelligenza ufficiale gratis. Vediamo, dunque, dove si può scoprire il valore del nostro QI.

Come funzionano? Ma anche come fare e migliorare con app e quiz

Il test racchiude una serie di domande che sono rappresentate da figure. Per ogni domanda si chiede di trovare la figura mancante e volta per volta aumenta la difficoltà. Alla fine, vengono valutate le capacità di comprensione, interpretazione, analisi e codifica.

Tra i modi per allenare la mente e migliorare aumentando il punteggio e il valore del test d’intelligenza vi è quello di allenare la memoria oppure risolvere Sudoku più velocemente imparando le tecniche o il Cubo di Rubik. Si consiglia di provare le domande e la simulazione più volte per un risultato migliore. In soccorso ci vengono le app e i quiz dei test d’intelligenza (QI) che si possono scaricare per qualsiasi dispositivo, sia mobile che desktop, con i sistemi operativi Windows, Android o Apple.

Le più popolari sono: IQ Test Brain Cognitive Games; Test di intelligenza e Quiz epici giochi di logica QI. Non sono solo parte dell’allenamento ma anche dei giochi educativi da far fare ai bambini.

Dove fare test intelligenza ufficiale gratis e sapere il quoziente intellettivo

Una persona molto intelligente è dotata di un intelletto fuori dal comune. Infatti, per fare un esempio concreto, il quoziente intellettivo di Albert Einstein era di 160.

Da sempre, il sito ufficiale che permette di fare il test di intelligenza gratuitamente e con un risultato ufficiale è Mensa. Un altro riferimento è International IQ test.

