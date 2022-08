È questa la tecnica più semplice per risolvere un Sudoku velocemente

Molte volte non sappiamo come passare il tempo o la maggior parte dei momenti vorremmo allenare la nostra mente con giochi di logica ma non riusciamo a risolvere un Sudoku allora proviamo altri rompicapi. A chi non è mai successo? Per allenare la mente e per passare il tempo, adulti, anziani e bambini, possono divertirsi con il Sudoku, il quale potrebbe essere il gioco ideale da fare. Poi però quando non riusciamo a farlo ci rinunciamo.

Assodato questo, dal momento in cui scopriamo che esistono dei trucchi semplici per risolvere in poco tempo questo rompicapo, cosa facciamo? Passiamo all’azione! Le regole sono semplici e il Sudoku è anche per bambini, perciò, una volta compreso il funzionamento, le regole e la tattica nessuno ci può fermare. Premessa: non si tratta di matematica.

Anzi, le tecniche sono facili dal momento in cui si conoscono. Per costruire uno schema di Sudoku ci sono trucchi validi che aiutano a vincere e a diventare un esperto. Poi una volta presa la mano si potranno fare tantissimi Sudoku a settimana, diventando professionisti di questo rompicapo eccezionale per allenare il cervello giocando.

Le regole generali del gioco

Il Sudoku come detto è un rompicapo e passatempo interessante e ha delle regole come tutti i giochi. La parola in italiano significa proprio che sono consentiti solo numeri solitari: questo dice tutto. È un gioco di logica in cui il giocatore solitario ha davanti una griglia di 9×9 celle. Ogni cella, che chiameremo anche quadrato o riquadro, contiene un numero da 1 a 9.

Ogni griglia si suddivide in 9 colonne verticali, 9 orizzontali e 9 sotto griglie da 3×3 celle. L’obiettivo del gioco è inserire i numeri da 1 a 9 in ogni casella per formare una riga, una colonna o una cella, senza ripetizioni. La regola del rompicapo in questione è solo ed esclusivamente una da tenere a mente: non si deve mai mettere 2 volte lo stesso numero in una riga, colonna o riquadro. Quindi, si deve riempire ognuna di queste in modo che tutte contengono i numeri da 1 a 9.

È questa la tecnica più semplice per risolvere un Sudoku velocemente

La tecnica consiste con il partire da una riga, una colonna oppure un quadrato dove già ci sono più numeri. Per quadrato si intende una delle celle che compongono lo schema. Dopodiché bisogna vedere quale numero inserire per ogni casella vuota. Si può fare guardando nelle caselle vicine e corrispondenti, le quali possono incrociarsi con la casella libera di nostro interesse.

Se vogliamo completare una precisa riga, dobbiamo verificare quale numero da 1 a 9 manca e capire quale inserire in base ai numeri che già ci sono intorno. Ad esempio, se mancano i numeri 3 e 6, dobbiamo essere sicuri che inserendo il numero 3 nella riga non c’è lo stesso numero nella colonna con cui si incrocia. La stessa cosa vale per il numero 6. Identica logica anche nel caso in cui vogliamo agire sulla colonna o sul quadrato: in ogni casella deve andare un numero che non sia nelle caselle vicine interconnesse.

Un modo infallibile, escludendo la risoluzione per righe e colonne, è quello di verificare ogni numero da 1 a 9 per ogni quadrato in cui manca uno di questi. Per esempio, se notiamo che ci sono 3 quadrati liberi senza il numero “6” poiché nei rimanenti 6 riquadri questo numero già c’è, possiamo tentare di vedere se potrebbe andare in ogni casella del quadrato vuota. Ecco, è questa la tecnica più semplice per risolvere un Sudoku e imparare subito.

