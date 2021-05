Quando pensiamo che le vere spese sono quelle piccole che facciamo tutti i giorni, rifletteremo bene a cosa buttare o meno. Le bucce degli alimenti che utilizziamo quotidianamente possono essere riutilizzate. Non solo in cucina, ma si possono sfruttare anche per altri utilizzi pratici.

Prendiamo in considerazione le cipolle, gli agrumi e le patate. Ne compriamo sicuramente spesso e in grande quantità, e non mancano nelle ricette giornaliere. Mai più getteremo le bucce di questi alimenti che possono diventare ingredienti magici per queste ricette.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Chi l’avrebbe mai detto che le bucce sarebbero servite a tutte queste cose

Le bucce di cipolla si possono riutilizzare per fare un passato di minestrone. Infatti, hanno delle sostanze nutritive e vitaminiche che altrimenti non assorbiremo buttandole.

Un modo per utilizzare le bucce delle arance e agrumi è farne delle marmellate o creare dei canditi. Inoltre, le bucce d’arancia possono diventare anche simpatici bijoux. Una volta seccate al sole o con del calore, possiamo verniciarle con dei colori e creare degli orecchini applicando un gancio per inserirle all’orecchio.

Le bucce di tuberi come le patate si possono cucinare in forno per fare dei buonissimi chips. Le foglie verdi dei porri o gli esterni dei finocchi sono ottime per cucinare delle gustosissime vellutate. Mai più getteremo delle bucce di questi alimenti che possono diventare ingredienti magici per queste ricette.

Utilizzi classici delle cipolle per giardinaggio e anche per i capelli

Le cipolle inoltre sono considerate degli antibiotici naturali, insieme anche all’aglio. Anche se il loro gusto spesso è troppo forte o spiacevole, hanno una potente funzione antibatterica. Si possono infatti mangiare delle zuppe e brodi a base di cipolla per guarire più velocemente quando siamo malati.

Inoltre, se portiamo a ebollizione 4 cipolle rosse intere con la buccia, otterremo una soluzione per i capelli. Infatti, se utilizziamo questa lozione sulle nostre chiome, potremmo ottenere facilmente delle sfumature color ramato.