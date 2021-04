A chi non è mai capitato di dimenticarsi di curare le piante o di farlo nel modo sbagliato? Troppa acqua o troppo poca, vasi senza buchi sul fondo, annaffiamento errato. Questi sono solo alcuni degli errori che spesso commettiamo. Non solo dimenticanze, si sbaglia anche e soprattutto perché mal informati. L’eccezionale assistente personale per la cura delle piante è gratuito e disponibile per tutti con consigli su misura. Ecco a questo proposito che la tecnologia viene in nostro aiuto e ci propone soluzioni personalizzate e uniche. Scopriamone alcune.

Esistono, infatti, delle applicazioni in grado di seguirci passo passo nella coltivazione delle nostre amate piante. Molte di queste ci ricorderanno quando è il momento di annaffiarle o fertilizzarle, ma non si fermano di certo qui. Ecco, a tal proposito, alcune delle applicazioni che potrebbero fare al caso nostro.

Planta: offre nella sua versione gratuita un vasto catalogo di specie, grazie al quale si potrà facilmente registrare la propria pianta. Non mancano i consigli su come dare loro l’acqua e alcuni plant-hacks. Interessante la funzione di invio di notifiche-push per ricordarci quando e come annaffiarle, specificatamente per il tipo inserito.

Florish: fornisce anche questa consigli su come capire le nostre creature e conoscere i segnali che ci mandano. L’utente può inserire manualmente la specie nella applicazione per risalire a tutte le informazioni di cui ha bisogno per la cura e la manutenzione. Permette poi, come Planta, di misurare il livello di luce interno alla stanza e capire se è ottimale.

PictureThis: funzioni simili alle altre app descritte sopra. Soprattutto, permette di identificare la nostra pianta attraverso la fotocamera ed avere consigli su misura. Non a caso il titolo inglese della applicazione rimanda proprio a questa funzione utilissima.

Queste sono solo alcune delle app che ci permetteranno di avere un eccezionale assistente personale per la cura delle piante gratuito. Potremmo finalmente dire addio a tutti i nostri problemi ed essere ambiziosi pollici verdi.