Dove comprare una casa in montagna se si ha un budget ridotto?

Molti italiani amano trascorrere le vacanze in montagna. C’è chi lo fa in inverno perché ama sciare, chi in estate perché vuole trovare un po’ di ristoro dalle alte temperature. Per comodità, alcuni scelgono di acquistare un immobile sito in queste zone. Ma è possibile farlo anche con un budget relativamente ristretto? Scopriamolo.

Una casa in montagna è una grande comodità. Non è un caso che sempre più italiani scelgano di acquistarne una in cui trascorrere le proprie vacanze.

Già nel 2022, infatti, la domanda di acquisto di case in montagna era cresciuta del 13,5% rispetto all’anno precedente. Questo, almeno, è quanto risulta da un’indagine di Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari.

A quanto ammonta il costo?

Nel nostro Paese il prezzo di una casa in montagna va da un range di 1.450 euro ai 13.000 euro al metro quadrato.

In questo caso, però, ci interessa capire quali siano quelle che costano di meno. Ecco le zone in cui puoi acquistare una casa in montagna se vuoi risparmiare.

Dove comprare una casa in montagna senza spendere troppi soldi

In alcune zone d’Italia i costi per una casa in montagna sono decisamente ridotti. Ad esempio, a Sella Nevea in Friuli Venezia Giulia il costo è di, appunto, soli 1.450 euro al metro quadrato mediamente.

Tuttavia, questo non è l’unico posto d’Italia in cui acquistare una casa in montagna avendo un budget relativamente ridotto. Sempre in Friuli, infatti, ci sono Piancavallo (1.850 euro al mq.) e Tarvisio (2.100 euro al mq.).

In Trentino Alto Adige, invece, si potrebbe considerare l’acquisto di una casa a Peio, il cui costo è mediamente lo stesso di Piancavallo.

Insomma, tutti prezzi molto più abbordabili rispetto a quelli delle località italiane più gettonate. Ecco, quindi, dove comprare una casa in montagna se si vuole risparmiare il più possibile.

