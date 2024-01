Sulla scia di quanto accaduto un po’ ovunque in tutte le Borse mondiali, Brunello Cucinelli e Moncler guidano il tracollo del settore lusso a Piazza Affari. A dare il via alla discesa dei titoli del settore lusso sono state le stime pubblicate da UBS.

Secondo la banca svizzera si prevede una fine del 2023 debole e un rallentamento nella crescita delle vendite nel 2024, stimando un +5% organico contro il +7% del consensus e il trend storico del +8%. Ecco, quindi, che a Parigi tutti i titoli del settore lusso hanno chiuso al ribasso con Lvmh e Kering che hanno perso oltre il 3%, mentre Hermès ed EssilorLuxottica hanno limitato le perdite a poco meno del 2%. A Zurigo, poi, il titolo Richemont ha ceduto il 3,2%, mentre a Londra Burberry ha perso circa il 3%. Non deve sorprendere, quindi, che Brunello Cucinelli e Moncler abbiano perso il 3,6% e 4,5%, rispettivamente. Ricordiamo che l’azienda leader nel settore del cachemire sarà la prima a pubblicare la trimestrale del quarto trimestre l’8 gennaio.

Per Brunello Cucinelli adesso la strada potrebbe essere tutta in discesa: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Brunello Cucinelli (MIL:BC) ha chiuso la seduta del 3 gennaio in ribasso del 3,60% rispetto alla chiusura precedente, a quota 84,45 €.

Dopo che per oltre 2 settimane le quotazioni hanno cercato di rompere la resistenza in area 88,50 €, potrebbe essere arrivata la svolta ribassista. Le quotazioni, infatti, hanno chiuso sotto il supporto in area 85,22 € e adesso potrebbero continuare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

La tendenza di breve per il peggiore titolo di giornata: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 3 gennaio in ribasso del 4,49% rispetto alla seduta precedente a quota 53,14 €.

Per Moncler potrebbe essere arrivata la svolta ribassista. Le quotazioni, infatti, hanno chiuso sotto il supporto in area 53,74 € e adesso potrebbero continuare al ribasso secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua.

