Le novità di ottobre per Toro, Ariete e Gemelli nell’oroscopo della settimana

Il mese di ottobre è ormai entrato nel vivo e una nuova settimana si appresta ad iniziare. Per affrontare al meglio i giorni che stanno per arrivare ci potrebbe venire in soccorso l’oroscopo con le sue parole di conforto. Per alcuni segni zodiacali come lo Scorpione e l’Acquario il mese sarà caratterizzato da eventi positivi legati, principalmente, ad amore e lavoro. Interessanti le previsioni per i nati sotto il segno del Toro che vivranno giorni altalenanti. Il mese di ottobre sarà molto particolare, appunto, per il Toro, per i nati sotto al segno dell’Ariete e per i Gemelli.

Le novità di ottobre per Toro, Ariete e Gemelli tra amore e lavoro

La settimana dei nati sotto al segno del Toro si apre con alcune discussioni in famiglia. Bisognerà cercare di lasciare da parte lo spirito polemico, lasciare correre a volte è la soluzione migliore. Sul lavoro, poi, meglio guardarsi le spalle perché qualcuno potrebbe cercare di mettere zizzania tra noi e i colleghi. Specialmente il Toro ascendente Bilancia riuscirà a tagliare i ponti con chi ha sempre fatto il doppio gioco o ha deluso troppe volte. Spesso non è semplice ma lasciare andare e chiudere situazioni irrecuperabili è l’unico modo per sopravvivere. Buone notizie per le coppie che tra l’autunno e l’inverno potrebbero decidere di fare un passo avanti verso la convivenza o il matrimonio. La progettualità, quindi, non mancherà.

Ariete

Il mese di ottobre e la settimana si aprono, anche per gli Arieti, sotto al segno della polemica. Infatti la distrazione sul lavoro potrebbe comportare situazioni difficili e negative che bisognerebbe cercare di arginare. Le preoccupazioni si estenderanno anche al lato sentimentale della vita. Chi è appena uscito da una relazione avrà voglia di divertirsi e riuscirà nell’intento. Il carattere schietto e vivace dell’Ariete, infatti, renderà molto semplice fare nuove amicizie e conoscenze. Sul lavoro potrebbero sorgere problemi dopo il 10 ottobre quindi, occhi aperti. I fine settimana, poi, tenderanno ad essere impegnativi per questo motivo sarà necessario prepararsi per affrontarli al meglio.

Gemelli

Da ultimo uno dei segni più difficile da capire, i Gemelli. I pianeti sono favorevoli a questo segno zodiacale che ha vissuto momenti di difficoltà durante il 2022. Infatti, dal punto di vista finanziario ci sono state ingenti perdite dovute anche a spese impreviste. Tuttavia, il lavoro sta andando bene e trasferte già iniziate o in procinto di arrivare porteranno qualche soldo in più. Attenzione agli scontri con gli Ariete, potrebbero diventare difficili da gestire. Dal punto di vista dei sentimenti, invece, il mese di ottobre sarà di calma piatta. Ci sarà molto affiatamento nelle coppie appena nate mentre il gelo potrebbe scendere su chi sta insieme da molto tempo. L’unica soluzione a questi problemi è il dialogo, non è possibile uscire dall’impasse senza parlarsi e senza cercare soluzioni. Abbiamo visto così le novità di ottobre per Toro, Ariete e Gemelli

