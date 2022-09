Fare colazione al bar è un piacere che qualche volta ci concediamo. Ci sediamo in tutta tranquillità a un tavolino, ordinando un croissant o una brioche farcita alla marmellata o alla crema. Insieme a un cappuccino caldo e fumante, buono e cremoso grazie a una deliziosa schiuma. Questo piccolo momento, incorniciato da un buon cappuccino, ci permette di iniziare la giornata al meglio. E sarebbe bello anche replicarlo a casa. Certo, però, non siamo proprio attrezzati come al bar per fare il cappuccino. E soprattutto non sappiamo come fare a realizzare quella sua soffice schiuma. Ma niente è impossibile.

Montare il latte e fare la schiuma a casa per il cappuccino a colazione

Preparare un cappuccino a casa simile a quello del bar non è difficile. Basta versare il latte all’interno di un pentolino in acciaio. E porlo sul fornello a scaldare per alcuni minuti, senza raggiungere l’ebollizione. Si dovrà quindi spegnere il fuoco e provvedere, con un paio di semplici trucchi, a montare il latte.

Per fare ciò basterà procurarsi un barattolo di vetro pulito e con coperchio. Qui dentro si verserà il latte, chiudendo per bene e in maniera ermetica il coperchio. Si dovrà quindi agitare energicamente il barattolo per almeno 30 secondi. Successivamente, si toglierà il coperchio e si metterà il barattolo nel forno a microonde, azionando per altri 30 secondi.

Alla fine delle operazioni, avremo ottenuto una schiuma di latte densa. Ecco come montare il latte e fare la schiuma per il cappuccino, che andremo ora a completare. Basterà preparare il caffè come di consueto con la moka. O anche con la macchina elettrica e le capsule. Si verserà quindi il caffè in un tazza e si aggiungerà, pian piano, la schiuma di latte. Basteranno uno o due cucchiai di zucchero e un cappuccino delizioso come quello del bar sarà pronto.

Vediamo ora qualche consiglio per completare la colazione.

A colazione anche se siamo a dieta

Abbiamo capito come preparare a casa un cappuccino come quello che fanno al bar e, soprattutto, semplici trucchi per montare il latte. Possiamo quindi pensare di realizzare il nostro piccolo capolavoro qualche volta a colazione. E questo anche se siamo a dieta. Il cappuccino, infatti, si potrebbe alternare qualche volta a uno yogurt o a una tazza di caffè. E si potrebbe accompagnare a una fetta biscottata integrale con spalmata sopra della marmellata. Magari una composta, più ricca di fibre e con meno zuccheri, che potrebbe aiutare il senso di sazietà.

