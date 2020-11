Come ogni anno, all’inizio della stagione fredda dobbiamo fare i conti con il dilemma. Buttare o tenere le coperte vecchie? Spesso i nostri piumoni e le nostre coperte sono macchiati dal tempo, bucati o talmente consumati da non tenere più caldo. Anche volendo sono impossibili da salvare.

Se si decide di gettare via quelle con i buchi e comprarne di nuove, rimane ancora un dubbio. Dove bisogna buttare le vecchie coperte? Le indicazioni sono sempre vaghe. In più, le coperte sono molto ingombranti e non è chiaro come si possa fare per disfarsene.

Riutilizziamole in casa

Se non sappiamo più di cosa farcene di una coperta, ma nonostante tutto ci siamo molto affezionati, possiamo riutilizzarla in casa. Tagliandola e cucendola con altri pezzi di stoffa possiamo creare una nuova coperta a patchwork per i nostri figli (o anche per noi da usare sul divano).

In alternativa, se in casa ci sono cani e gatti, possiamo metterla nelle loro cuccette per tenerli al caldo. Se vicino a casa nostra c’è un canile, possiamo anche donarla. Nei canili hanno sempre bisogno di coperte e piumoni per scaldare i numerosi cani che ospitano anche in inverno.

Regaliamola a chi ha bisogno o usiamo i bidoni appositi

Nel caso in cui la nostra vecchia coperta sia ancora in buono stato, può ancora essere riutilizzata. In tutte le città sono presenti per strada i bidoni dei vestiti usati. Mettiamola lì e verrà consegnata alle famiglie più bisognose.

Se invece viviamo in una grande città in cui frequentemente incontriamo clochard, regalare la nostra coperta a loro è l’azione migliore che si possa fare. Dare loro una mano e regalare loro una coperta può fare la differenza nella stagione fredda in arrivo.

Qualora il nostro piumone o le nostre coperte fossero in condizioni tali da non poter essere riutilizzate, bisogna buttarle nell’indifferenziato. In alternativa è consigliato portarle direttamente all’isola ecologica della propria zona. In questo modo si eviterà di intasare i bidoni della spazzatura del quartiere.