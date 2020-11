Anche solo pensare di cambiare le lenzuola al nostro letto matrimoniale ci sfianca. Ci ritroviamo ogni volta a fissare il gigantesco piumino e non sappiamo mai da che parte iniziare. Magari abbiamo anche già provato tutti i trucchi dateci dalle amiche o dal nostro compagno.

Fatto sta che noi finiamo sempre per litigare con le lenzuola e non riusciamo a capire come infilare da soli il piumino nel sacco. Per riuscirci basta usare una di queste tecniche, il risultato ci sorprenderà.

Rigirare dentro fuori il sacco copripiumino

Per provare ad usare la prima tecnica bisogna iniziare stendendo il piumino sul letto. Stendiamolo sul materasso bello teso, come se il letto fosse già fatto. Quindi, è necessario rigirare dentro fuori il sacco copripiumino. Infiliamo le nostre braccia dentro il sacco copripiumino passando per l’apertura del fondo. Arriviamo fino a prendere con le mani gli angoli superiori del sacco. A questo punto, tenendo le mani dentro al sacco, afferriamo gli angoli del lato corto del piumino.

Adesso inizia la parte più complicata. Tiriamo il piumino verso di noi. Se vogliamo possiamo aiutarci prendendo due pinzette chiudi sacchetto e pinzando gli angoli del piumino che avevamo già infilato nel sacco. Tenendo ben saldi gli angoli dobbiamo iniziare a far scorrere il sacco sopra al piumino.

Quando tutto il piumino sarà all’interno del sacco, prendiamolo dagli angoli inferiori e scuotiamolo per bene. In questo modo sarà ben disteso e noi avremo fatto poca fatica.

Arrotolare il piumino per renderci la vita molto più facile

Dopo aver provato questa tecnica non ci chiederemo più come infilare da soli il piumino nel sacco. Questo trucco è molto diverso dal precedente. Iniziamo arrotolando il piumino partendo dal lato corto e lasciamo un lembo steso di circa 15 centimetri.

Una volta arrotolato prendiamo il sacco copripiumino. Infiliamo il piumino arrotolato nell’apertura del sacco. Facciamo combaciare gli angoli della porzione di piumino ancora disteso con gli angoli del sacco. Tenendo sacco e piumino da questi angoli, solleviamo il piumino e scuotiamolo. Il piumino si srotolerà all’interno del sacco rendendoci la vita facilissima.

Se siamo anche in dubbio su come lavare il piumino, proviamo metterlo in lavatrice con questi oggetti .