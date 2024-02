Dove andrà ora Wall Street? Stai zitto e aspetta!

Pazzesco quando si riflette sul perchè quasi il 90% e oltre dei traders perdono soldi. Il motivo? Fanno tante cose sbagliate nel momento sbagliato senza rendersi conto che stanno sbagliando. Questo è una specie di scioglilingua ma dovrebbe rendere l’idea. Tu che leggi sai veramente come funzionano le cose? Sai che i mercati vivono da oltre 130 anni anche momenti terribili? E ora dove sono? Tantissime di volte sono scesi sotto il 20%, hanno vissuto recessioni, crolli anche del 50/70% come nel 1929 o nel 2008. E poi? Sono ancora qui. Frattanto molte società sono fallite, ma questo conta poco, perchè quello che conta è il paniere. Un paniere è fatto di tanto titoli e chi ha più peso fa la perfomance. Dove andrà ora Wall Street?

Ritorniamo sulla previsione annuale

Questo grafico non è altro che una media storica e serve come guida. Noi non vogliamo affermare che l’anno in corso sarà così, ma soltanto che il quarto anno del decennio quando si è combinato con il quarto anno del ciclo presidenziale si è comportato così (a tal proposito, rimarchiamo che questo approccio è un metodo proprietarip di Proiezionidiborsasrl e chiuqnue ne prenda spunto deve citarne la fonte a tutti gli effetti di legge). In base ai nostri calcoli e la nostra stastitica sulle previsioni degli ultimi 20 anni, ci sono probabilità che il 2024 possa ricalcare questo andamento o quantomeno la tendenza.

Dove andrà ora Wall Street?

Alla chiusura della seduta di contrattazione del 7 febbraio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dow Jones

38.677,36

Nasdaq C.

15.756,64

S&P500

4.995,06.

Come continuare a regolarsi per il breve termine?

Se a fine settimana saremo sopra questi livelli di prezzo la probabilità sarà per la continuazione del rialzo. Sotto, potrebbe inziare un ribasso.

Dow Jones

38.048

Nasdaq C.

15.128

S&P500

4.828.

Nel breve termine possono accadere le cose più orribili sui mercati, quello che conta è che nel lungo termine abbiamo visto i listini decuplicarsi, nonostante tutto! E allora? Se investi sui mercati devi comprare, e poi stai zitto e aspetti. Se vuoi guadagnare veramente devi dare al tempo di fare il suo lavoro. Attenzione, le probabilità di guadagnare sono oltre 80% con orizzonte a 10 anni, 97 a 20 anni. Queste statistiche riguardano l’indice azionario mondiale. Per le singole azioni non è assolutamente così!

