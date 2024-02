Perché investire in Cina potrebbe essere vantaggioso secondo l’analista Richard Fontaine

Hai mai pensato di investire in un mercato estero, come quello cinese? Secondo alcuni esperti potrebbe rivelarsi molto redditizio. Cerchiamo di capirne di più esponendo l’opinione di Richard Fontaine, cioè il direttore generale del Center for a New American Security.

Verso fine gennaio abbiamo riportato una previsione di Fidelity sul mercato azionario cinese. Secondo la nota multinazionale, questo starebbe procedendo verso un graduale miglioramento. Anche per questo, investirvi in questo momento potrebbe rivelarsi vantaggioso.

Quest’opinione si contrappone a quella di altri analisti, i quali temono la possibilità di un declino dell’economia cinese.

Tuttavia, non è solo Fidelity ad avere fiducia nei confronti del mercato cinese. L’esperto Richard Fontaine, in un recente articolo del Washington Post, ha definito ”prematuri” i timori legati al declino dell’economia cinese.

Perché investire in Cina potrebbe essere vantaggioso in questo momento storico

Per Fontaine, investire in Cina potrebbe rivelarsi piuttosto vantaggioso. I motivi sono i seguenti: la sua leadership nel settore dell’IA, la forza militare in costante aumento e un’economia che, sebbene in rallentamento, lo scorso anno ha superato quella statunitense.

L’esperto ha anche sottolineato la necessità, da parte degli USA, di rafforzare la propria posizione. Solo in questo modo potranno contrastare la notevole ascesa del Dragone. Nel complesso, dunque, questo è perché investire in Cina potrebbe rivelarsi vantaggioso.

La complessità della situazione economica cinese

Ciò non toglie, ovviamente, che l’economia cinese sia in una situazione molto complessa. I motivi di ciò sono da ricercare principalmente, ma non solo, nel rallentamento economico post-pandemico e della recente recessione, che ha portato ad una riduzione degli investimenti esteri.

Tuttavia, per Fontaine, al momento è difficile che questa situazione porti ad una riduzione della spesa militare o ad un impatto significativo sulle attività su cui si regge la sua economia.

