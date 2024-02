Se non fai questo entro il 15 marzo, perdi tutti i soldi della carta acquisti

Per comprare generi di prima necessità, oppure per fare il pieno di carburante. Questo ciò che dal luglio scorso il Governo ha deciso di offrire a determinate famiglie con la carta acquisti o carta “dedicata a te” come viene chiamata. Da poco è scaduto il termine per l’attivazione della carta da parte di chi non lo aveva mai fatto.

Ma le scadenze relative a questo strumento a sostegno delle famiglie non sono terminate. Infatti c’è una scadenza che molti non considerano ed è terminale per quanto riguarda la permanenza del diritto ad usare la card.

Occhio alla scadenza, entro la data deve essere svuotata

Si deve spendere ogni centesimo presente sulla carta acquisti. Se non fai questo entro il 15 marzo 2024, rischi di veder sparire i soldi da questo strumento. Per usare il saldo disponibile sulla carta dedicata a te gli interessati hanno tempo fino alla metà di marzo. Chi ha speso poco, oppure ha provveduto solo ad effettuare il primo acquisto per l’attivazione della carta, adesso è chiamato in poco più di un mese a spendere tutti i soldi presenti perché altrimenti andrebbero perduti per sempre.

Bisogna consumare il credito, altrimenti diventa inutilizzabile. E questo va fatto entro la scadenza prima citata. Ricordiamo che i soldi caricati sulla card sono circa 460 euro. E possono essere spesi liberamente, ma solo per tre cose. Oltre ai già citati acquisti di beni di prima necessità, alimentari e non, gli interessati potranno fare rifornimento di carburante o potranno acquistare biglietti per i mezzi di trasporto pubblici.

La scadenza del 15 marzo riguarda la generalità dei beneficiari della carta, a prescindere da quando l’hanno attivata con il primo acquisto effettuato. Infatti i primi a riceverla hanno ottenuto 382,50 euro (a luglio del 2023), con soldi da utilizzare solo per la spesa di generi di prima necessità. Poi a dicembre scorso la carta è stata implementata di ulteriori 77,20 euro, con estensione a carburanti e trasporto pubblico come modalità di spesa. Date diverse di accredito, date differenti di attivazione, ma scadenza unica per tutti.