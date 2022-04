Da metà marzo a metà maggio non è più necessario prenotare un biglietto aereo per l’Olanda.

Molti turisti sono attratti in questo periodo dell’anno dalle immense distese variopinte che dominano il territorio fiammingo.

Non tutti però sono disposti a raggiungere luoghi così lontani.

Anche in Italia è possibile ammirare enormi distese di tulipani.

Il più grande campo di tulipani del sud ha appena riaperto e conta già il tutto esaurito. Vediamo in quale luogo andare per immergerci nei profumi e nei colori dei Tulipa. Destinazione Puglia.

Dove andare per immergersi nei colori strabilianti dei campi di tulipani proprio come in Olanda ed imparare a coglierli e coltivarli in casa

Nei dintorni di Foggia la sapienza agricola della famiglia Savino ha preparato uno spettacolo unico per accogliere i turisti amanti della natura.

I tulipani sono molto delicati e richiedono grande cura per tutto l’arco di un anno. Si va dalla piantumazione a novembre alla copertura di paglia a dicembre. Le piante devono poi essere diradate a mano una per una a febbraio ed innaffiate a marzo. Una cura continua che regala poi i suoi frutti.

Lo scorso anno il campo di tulipani pugliese ha saputo trasformare le difficoltà in opportunità. La gelata ed il lockdown avevano messo a dura prova l’attività ma da questi ostacoli è nato il progetto “Tulipani sospesi”. Diecimila tulipani sono stati donati a Ospedali italiani e RSA grazie all’aiuto dei volontari di associazioni locali.

Un panorama ineguagliabile per foto e video da postare sui social

Il sito florovivaistico consente di vedere una distesa di 100.000 tulipani di cinquanta diverse tonalità di colore. L’ingresso dà diritto a raccogliere 4 tulipani a scelta, documentando ogni attività con foto e video da condividere con amici e parenti. Si otterrà il confezionamento dei tulipani con carta riciclata e dei nutrienti per piantare e far sopravvivere i fiori in vaso.

Per chi desiderasse riprodurre a casa propria un piccolo campo multicolore è possibile rifornirsi di bulbi per il giardino.

Da quest’anno un’area dell’azienda agricola è stata adibita ad anfiteatro naturale, composto con balle di fieno. In questo spazio è possibile assistere a spettacoli musicali d’autore ma anche esibizioni di poesia e teatro.

Fino al 25 aprile è possibile prenotare. Si potrà trascorrere una giornata immersi nella natura con tutta la famiglia e magari qualche amico, sfruttando anche gli sconti per gruppi numerosi.

In Italia vi sono anche altri campi you-pick dove raccogliere tulipani freschissimi e portare a casa i colori della primavera.

Per chi si trova al Nord è possibile visitare il campo di Valeggio sul Mincio, vicino Verona. Oppure quello di Vescovana e ai piedi dei Colli Euganei in provincia di Padova. In centro Italia si può raggiungere la Toscana per l’esperienza a Scandicci nel parco del Castello dell’Acciaiolo.

Non mancano sul territorio italiano le opportunità per visitare campi di tulipani you-pick. Basta indossare un abbigliamento sportivo, attrezzarsi con i cestini messi a disposizione dalle strutture e immergersi nella raccolta. Tutto senza fretta, passeggiando piacevolmente tra i fiori e scegliendo quello preferito da portare a casa.

Ecco quindi dove andare per immergersi in colori incredibili.

