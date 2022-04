Quante volte capita di voler installare una nuova applicazione sul proprio telefono cellulare e di non poterlo fare perché la memoria è piena? Oppure: pronti per immortalare un momento da ricordare con gli amici o la famiglia e zac! il telefono si rifiuta di scattare la foto? Tutto sembra remare contro e quell’attimo è perso per sempre. Una situazione molto fastidiosa. Per non parlare invece di quando, nelle operazioni giornaliere, il telefono funziona rallentato. Anche guardare i social network diventa impossibile. Eppure il cellulare è nuovo! Ecco: forse potrebbe essere il momento di rendere il cellulare subito più veloce. Come? Molto più facile di quanto s’immagina. Il tutto senza perdere foto, né video, né documenti importanti. Sembra quasi una magia, ma è solo un procedimento che è quasi un trucco. Anzitutto è importante capire alcune cose.

Anche senza salvare nulla sul cellulare e senza scattare fotografie, semplicemente l’uso quotidiano riempie gradualmente la memoria. I social network, i siti web, le applicazioni di chat come WhatsApp pian piano accumulano tantissimo materiale che spesso neanche si vede nella galleria delle foto. Bisogna fare una piccola operazione aggiuntiva che si chiama svuotamento della cache.

Rendere il cellulare subito più veloce liberando molti giga di spazio senza perdere foto importanti sarebbe possibile con questo procedimento

La cache è, per l’appunto, l’accumulo di questi file che servono per “velocizzare” l’utilizzo di alcune applicazioni. Quello che succede, però, è che questi file vanno a riempire la memoria del telefono senza che l’utente se ne accorga. Si tratta di documenti, foto e video temporanei che si “attivano” solo quando si deve visualizzare, ad esempio, una pagina web che li contiene. Questi file però non servono al corretto funzionamento del telefono: possono essere tranquillamente cancellati senza provocare danni. E a volte si tratta di giga e giga! Per essere sicuri di non intasare il telefono, basta ripetere l’operazione ogni due o tre mesi circa.

Per farlo, bisogna andare in Impostazioni, poi in App Installate, poi sulle informazioni di ogni app cercare l’impostazione Utilizzo memoria. Da qui si potrà cliccare sul tasto “Svuota cache”. Questa operazione va ripetuta per ogni applicazione, soprattutto quelle che occupano più spazio. Molti utenti, poi, usano Chrome per navigare su Internet. Per pulire i file temporanei di Chrome, che spesso diventano davvero tanti, basta cliccare sull’icona dei tre puntini verticali in alto a destra e poi tappare su Cronologia, infine “Cancella dati di navigazione”.

Approfondimento

Ecco come svuotare la memoria del cellulare senza cancellare foto, video e documenti importanti