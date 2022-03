La primavera è ormai ufficialmente cominciata e finalmente possiamo abbellire le nostre case con dei profumatissimi fiori freschi. Narcisi, tulipani, giacinti e innumerevoli altri fiori sono tornati ad essere i protagonisti dei nostri salotti. Rendono speciale la nostra casa, profumano e rallegrano l’atmosfera e ovviamente sono anche un dono stupendo da portare a una persona cara o a un amico. Ma se vogliamo rendere i nostri fiori recisi ancora più speciali, c’è un semplice trucchetto che ci permette di dar loro un colore sgargiante. Sicuramente stupiremo gli ospiti e riceveremo molti complimenti se decideremo di sfoggiare un mazzo di questi coloratissimi fiori. Ma vediamo come mettere in pratica questa tecnica.

Raccogliamo o acquistiamo dei fiori bianchi

Raccogliamo nel nostro giardino, oppure acquistiamo da un fioraio, degli splendidi fiori primaverili di colore bianco o giallo chiaro. Tra i più popolari ci sono senza dubbio i tulipani e i narcisi, ma se le troviamo possiamo acquistare anche rose e margherite, o qualsiasi altro fiore di colore chiaro. Ora possiamo passare all’azione per dare a questi fiori dei colori sgargianti di nostra scelta. Per ottenere un colore insolito e brillante, utilizziamo un semplice trucco che già le nostre nonne conoscevano.

Basta questo trucchetto per avere sempre mazzi di tulipani e narcisi coloratissimi che ci faranno ricevere mille complimenti dagli ospiti

Ma di quale trucco stiamo parlando? Semplicissimo, per colorare i fiori basta mettere qualche goccia di colorante alimentare nell’acqua del vaso. I fiori, risucchiando l’acqua attraverso lo stelo e poi nei petali, assorbiranno anche il colore. E presto i petali bianchi diventeranno coloratissimi. Ma quali coloranti scegliere? Per un effetto migliore, scegliamo dei colori accesi come il blu, il fucsia, il viola o l’arancione. Per il massimo effetto, mettiamo i fiori all’interno di un vaso non trasparente, in modo che l’acqua colorata non si veda. Ma non è finita qui, perché abbiamo ancora un asso nella manica.

Come colorare petali dello stesso fiore con colori diversi

Esiste un trucco, che non molti conoscono, che ci permette di colorare lo stesso fiore con colori diversi. Per realizzarlo nella maniera migliore, scegliamo un fiore con tanti petali, come una rosa. Dividiamo attentamente il gambo in quattro parti nel senso della lunghezza. Immergiamo ciascuna delle quattro estremità in vasetti che contengono coloranti diversi. Assorbendo l’acqua e il colorante, il fiore si colorerà di quattro colori diversi. Basta questo trucchetto per avere uno spettacolo affascinante in casa che certamente tutti gli ospiti ammireranno.

Ecco anche un consiglio che non tutti conoscono per far durare più a lungo i fiori recisi senza che appassiscano.