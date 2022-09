Dove andare in vacanza in Italia a settembre e spendere poco con 2 notti gratis

Appena tornati dalle vacanze estive, già sogniamo dove andare per un weekend tra fine settembre e inizio ottobre. Ecco allora un’offerta da non perdere.

Tra le migliori mete per un weekend lungo in autunno

Con l’arrivo della fine di settembre si comincia a respirare aria d’autunno. Ma questo non ci toglie la voglia di viaggiare. Anzi, ci sono destinazioni che danno il meglio di sé proprio in questo periodo: sono meno affollate che in estate, con temperature più miti e costi più abbordabili. Che sia per un weekend lungo o magari una fuga di una intera settimana, ci sono dunque diverse mete che vale la pena visitare a fine settembre o inizio ottobre. Fra questi luoghi spicca sicuramente il Piemonte, una regione in grado di accontentare tutti. Gli amanti della natura e delle vacanze attive si potranno godere i numerosi itinerari tra montagne e colline da incanto. Gli appassionati d’arte e storia non devono perdersi l’affascinante città di Torino, coi suoi musei unici. Per non parlare della celebre Reggia di Venaria, della Palazzina di caccia di Stupinigi e degli altri castelli e dimore storiche. E ancora i borghi, i santuari, le esperienze enogastronomiche, il Lago Maggiore con le Isole Borromee, il Lago d’Orta… Ma perché visitare questa regione proprio in autunno?

Ammirare il foliage, scoprire le cantine aperte e gustare il tartufo

Fra i simboli dell’autunno c’è ovviamente il foliage, ossia lo spettacolo delle foglie degli alberi che si tingono di rosso, giallo, arancione e marrone. Sono diversi i luoghi in Italia in cui possiamo ammirare questo tripudio di colori, ma il Piemonte merita una menzione speciale. In particolare vale la pena di trascorrere qualche giorno fra le colline delle Langhe, dove i vigneti si accendono di colori vivaci. Inoltre l’autunno in Piemonte è la stagione dei tartufi, del vino e delle sagre. Un vero paradiso per chi vuole concedersi una rilassante vacanza all’insegna delle esperienze enogastronomiche. Fra gli eventi da non perdere ci sono le “Cantine aperte in vendemmia”: fino al 16 ottobre 2022 le cantine del Movimento Turismo del Vino aprono le porte a chi vuole scoprire la vendemmia e le prime fasi di lavorazione del vino. Il bello è che per concederci una vacanza autunnale in Piemonte non dobbiamo per forza spendere un patrimonio: una speciale offerta permette infatti di risparmiare parecchio.

Dove andare in vacanza in Italia a settembre e spendere poco con 2 notti gratis

Per godersi una vacanza in Piemonte conviene sicuramente approfittare dei Voucher Vacanza. Questi speciali buoni permettono di trascorrere quattro notti in Piemonte al prezzo di due: l’ospite deve pagare solamente due notti, la Regione Piemonte ne offrirà una terza e la struttura ricettiva una quarta, gratis. Per acquistare il voucher bisogna andare su Visit Piemonte, dove è presente un elenco di tutti i consorzi che aderiscono all’iniziativa, coi link ai relativi siti web. Sui portali dei singoli consorzi si potranno poi esplorare le strutture ricettive e comprare i voucher. Una volta acquistato il buono, bisogna ricordarsi di prenotare il soggiorno e utilizzare il voucher entro il 30 giugno 2023. Infine, la Regione offre anche dei Voucher Esperienza, con sconti fino al 50% su diversi servizi. Insomma, ecco dove andare in vacanza in Italia a settembre se vogliamo scoprire paesaggi mozzafiato e ammirare il foliage.

Lettura consigliata

Castelli e giardini a picco sul mare e una villa fiabesca, ecco il romantico borgo fra i più belli d’Italia