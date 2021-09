Con l’arrivo di settembre è il momento di salutare i colori e i profumi dell’estate. Ma è anche tempo di iniziare a sognare la magia dell’autunno! Presto i boschi si tingeranno infatti di un’esplosione di rosso, giallo e arancione. Ma dove si può ammirare questo spettacolo?

Il clima di inizio autunno è ancora adatto per godersi una vacanza al mare, per esempio in una località che offre acque cristalline e una sagra imperdibile. Secondo gli amanti della montagna, invece, è il momento ammirare il tripudio di colori dei boschi autunnali.

Per chi non vuole perdersi questo spettacolo, ma non sa dove andare, il consiglio è non perdersi la Val Vigezzo, in Piemonte.

Questa meta, perfetta per un week-end di fine settembre, regala paesaggi mozzafiato e un’avventura indimenticabile

Il 13 settembre riaprono infatti le vendite per i biglietti del Treno del Foliage. Si tratta di una delle più belle ferrovie d’Italia, che collega i due capolinea di Domodossola e Locarno. Lungo i 52 km del percorso i passeggeri possono ammirare boschi infuocati di colori e scorci incredibili su vallate selvagge, grazie alle ampie finestre panoramiche dei treni. Dunque, questa meta, perfetta per un week-end di fine settembre, regala paesaggi mozzafiato e un’avventura indimenticabile.

I borghi da non perdersi

Oltre a visitare Domodossola e Locarno, in Svizzera, non bisogna perdersi l’occasione di una tappa intermedia. Per esempio, ci si può addentrare fra i vicoletti di Verdasio, alla scoperta di sorprendenti dimore seicentesche.

Il punto più alto della ferrovia è invece il borgo di Santa Maria Maggiore, a quota 831 metri, con le sue incantevoli case colorate. Qui è possibile concedersi anche una pausa culturale, visitando il Museo dello spazzacamino, la Casa del profumo o la Pinacoteca.

Per chi non vede l’ora di partire, ecco come funziona il biglietto.

I biglietti per il Treno del Foliage

I biglietti per il Treno del Foliage saranno in vendita a partire dal 13 settembre. Conviene prenotare per tempo, dato che l’affluenza è solitamente elevata e i posti disponibili sono ridotti (secondo le direttive Covid 19).

Il biglietto in seconda classe costa 33 euro, oppure 16,50 euro per i bambini fra i 6 e i 16 anni. Include sia il viaggio di andata che quello di ritorno sull’intera linea, da Domodossola a Locarno. Permette inoltre di scendere dal treno per una tappa intermedia (o all’andata, o al ritorno).

