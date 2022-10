Dove andare in vacanza in Europa a ottobre e novembre con pochissimi euro

Finalmente siamo arrivati alle soglie del Ponte dei Santi, il primo momento di respiro dopo la fine dell’estate. Un’ottima occasione per organizzare una gita fuori porta o una vacanza breve alla scoperta delle perle nascoste del Vecchio Continente. E se le risorse economiche non sono al top non c’è da preoccuparsi. Stiamo infatti per scoprire dove andare in vacanza in Europa a ottobre e novembre senza spendere un fortuna. Ma soprattutto visitando luoghi decisamente tranquilli e fuori dalle tradizionali e affollate rotte turistiche.

V acanza low cost in Bulgaria

La Bulgaria è un Paese che si sta ritagliando uno spazio importante fra le mete turistiche low cost. Basti pensare che l’antichissima città di Plovdiv è stata recentemente inserita tra le migliori destinazioni europee dell’anno.

Oltre a Plovdiv merita assolutamente una visita anche Sofia. Sofia è una delle capitali europee più economiche e in questo periodo ospita molti eventi enogastronomici e culturali di livello internazionale. Tra le tappe imperdibili di questa città multi-culturale ci sono la Chiesa di San Nicola e quella di Boyana. Oltre, ovviamente al monte Vitosha da cui si domina la città.

La Lituania è la meta perfetta per chi ama la natura

L’est Europa è un vero e proprio scrigno dei segreti. E tra le perle da visitare almeno una volta nella vita c’è il Parco Nazionale Curonian Spit in Lituania. Probabilmente stiamo parlando di una delle zone incontaminate più belle del Vecchio Continente. Una penisola millenaria di quasi 100 km patrimonio UNESCO a picco sul mare che ci lascerà senza parole con panorami e paesaggi unici al Mondo.

Dove andare in vacanza in Europa a ottobre e novembre al riparo dai turisti

Sono ben due le destinazioni economiche per una gita in autunno nella vicinissima e splendida Croazia. La prima è Traù, una cittadina circondata da mura e ricchissima di esempi di architettura del Rinascimento e dell’epoca Barocca. Il tutto arricchito da un lungomare in cui godersi rilassanti passeggiate.

La seconda è Dubrovnik, città che è stata location di molte scene de Il Trono di Spade. A dispetto delle piccole dimensioni, Dubrovnik offre testimonianze storiche di moltissime epoche. Molto favorevole anche il clima che a novembre sfiora i 20 gradi.

Se invece cerchiamo il caldo e la vivacità un’ottima meta potrebbe essere Leiria, nel cuore del Portogallo. Ricca di vita, stili architettonici diversi e con un imponente castello a dominare la vallata, questa cittadina universitaria potrebbe davvero sorprenderci. In più non mancano importanti gallerie d’arte moderna e musei perfetti per abbinare relax e cultura.

