Parenti serpenti per la principessa triste Charlène che ha una nuova rivale

Carolina non ci sta e la poltrona la vorrebbe lei e solo lei. Invece la principessa Charlène sta onorando tutti (o quasi) gli appuntamenti pubblici al fianco del marito Alberto. Dimostra così di rispettare i rigidi protocolli di Casa Grimaldi dove, per capirci, se Charlène dovesse andar via, non avrebbe più diritto a vedere i figli. Mai più nella sua vita. Quindi, volente o nolente, con un sorriso che quando c’è è sibillino e timido per non dire finto, la principessa regge al punto da alimentare anche voci su una possibile nuova gravidanza. Voci ad oggi non confermate. E così Carolina passa in secondo piano.

Carolina da zietta premurosa si ritrova col cerino in mano

Ma la sorella di Alberto è colei che tiene in cura i nipoti, figli di Alberto e Charlène, per tutto il periodo in cui la principessa ex nuotatrice sta in Africa. Nel Continente Nero la Wittstock subisce diversi interventi chirurgici e pure quando rientra in Europa ha necessità di trascorrere alcuni giorni di convalescenza in apposita struttura extra lusso per una necessaria riabilitazione fisica e soprattutto psichica. Infatti pare la principessa soffra per diversi mesi di problemi psichici e ne fa cenno proprio il marito. Adesso Charlene è in forza in quel di Montecarlo, anche se vive sola in Costa Azzurra, ma quando deve esserci, c’è. E così compare al fianco di Alberto nelle occasioni che contano.

A quanto pare, secondo voci indiscrete, starebbe gufando al punto da poter dire che anche nel mondo dei reali ci sono parenti serpenti per la principessa triste Charlène. E francamente la situazione, di per sé incresciosa, non fa che peggiorare lo stato d’animo dell’ex nuotatrice che già non guizza di gioia. Adesso figuriamoci se ci si mette pure la cognata! Figlia dell’affascinante Grace Kelly, Carolina ha tutto il carisma di una regnante. Donna tutta d’un pezzo, adesso anche nonna, sa il fatto suo e quando Charlène è in Africa (in passato) è lei ad accompagnare il fratello Alberto agli appuntamenti di rilievo. E quasi ci prende gusto.

Parenti serpenti per la principessa triste Charlène che pare viva da sola in Costa Azzurra

Vedere adesso Charlène che riconquista il podio, più per dovere e amore dei figli che altro, certamente non è cosa piacevole per Carolina. Almeno i maligni così dicono. Bene inteso, potrebbe trattarsi di una cattiveria che ben si cala nella fiaba di Casa Grimaldi dove accanto alla donna triste c’è pure quella cattiva. Insomma, tutto vale per un romanzo a puntate di indubbio appeal. Intanto la principessa dallo sguardo assente pare viva a Roc Agel da sola e faccia vacanze in solitaria, salvo ritrovarsi accanto al suo lui nelle occasioni istituzionali. A monte ci sarebbe un accordo tacito (e monetario) tra i due. Per salvare la faccia, nel caso di Alberto, e per vedere i figli dal canto di Charlène.

Lettura consigliata

I capricci della Principessa Charlene a fianco del Principe Alberto per 12 milioni di euro