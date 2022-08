Anche se i mesi di luglio e agosto sono i più gettonati per andare in vacanza, non tutti hanno la disponibilità di andare in ferie in questo periodo. Altri, invece, si riservano di anticipare a giugno o posticiparle a settembre per evitare la calca ed abbassare i costi. Infatti, per quanto luglio e agosto siano i periodi più scelti per le vacanze estive sono anche quelli più cari. Se dunque vogliamo evitare la ressa estiva e risparmiare qualche soldo ecco dove andare in vacanza nel mese di settembre in Italia in bellissime mete ed anche internazionali.

Tra i posti più belli del Mondo

Se siamo alla ricerca di un posto fermo nel tempo e che regali scenari unici e suggestivi da poter visitare a settembre una buona idea sono le Eolie. Queste isole sono spesso associate a viaggi costosi e lussureggianti ma non sempre è così. Meno cara di Panarea è la splendida isola di Salina, un luogo ricco di vegetazione e dalle spiagge incantevoli. Rinella, Pollara, Santa Marina, Scario sono le spiagge dell’isola, ognuna diversa ma tutte bellissime. In particolare la spiaggia di Pollara ospitò le riprese del film “Il Postino” in cui è situata la casa del protagonista.

I costi non sono eccessivi e la qualità della vita è altissima. Inoltre sono molto consigliate le escursioni in barca per poter godere a pieno delle bellezze del complesso eoliano.

Dove andare in vacanza a settembre in Italia, Europa e Mondo e stare al caldo

In via più generale tutta la Sicilia è ottima ma settembre è anche il periodo ideale per visitare la caliente Spagna, in particolare la splendida Andalusia.

La regione più meridionale della Spagna offre spettacoli e città come Malaga, Granada, Cordoba, Sevilla. Ma un posto che per certo ci rimarrà nel cuore è la zona di Jerez, in particolare la bellissima Tarifa, meta di surfisti che ospita spiagge che ricordano il deserto. Sarà un ricordo indelebile quello di uscire dall’acqua e asciugarsi guardando i confini dell’Africa che dista pochi chilometri di distanza.

Mare e cultura

Ed è proprio in Africa che potremmo passare un settembre di vacanza visitando lo splendido Marocco. Il Marocco si presta a molteplici opzioni adattandosi a tipologie di vacanze differenti. Se abbiamo solo qualche giorno di vacanza possiamo spenderlo a Marrakech e visitare i siti turistici nei paraggi. Se invece abbiamo una decina di giorni di ferie possiamo visitare Agadir andando al mare e approfittare per visitare anche le città imperiali. Ulteriore vantaggio è il costo della vita marocchina davvero contenuto, con autobus per lunghi spostamenti a circa 8 euro e pasti a buon mercato.

Per chi non lo ha mai visitato, il Marocco è un’esperienza da vivere assolutamente

