Dalla Sardegna alla Sicilia sono queste le destinazioni di viaggio più belle e perfette se vogliamo spendere poco durante le vacanze al mare.

Si avvicinano le vacanze di Ferragosto e c’è sempre qualcuno che si riduce all’ultimo momento per prenotare. Magari il lavoro non gli ha permesso di farlo prima o hanno rimandato troppo a lungo. In ogni caso c’è ancora qualche opzione che gli permetterà di risparmiare pur godendo di splendide località balneari tutte italiane.

Vacanze d’agosto nelle isole maggiori

Cominciamo da due delle regioni più gettonate quando si tratta di passare le vacanze al mare.

Parliamo di Sicilia e Sardegna, le due isole maggiori di questo bel Paese, che possono vantare chilometri e chilometri di costa. Ciò ci permette di avere ampia scelta e di evitare le destinazioni più care e affollate.

In Sardegna ad esempio potremmo dirigerci a Valledoria, nella costa Nord, a brevissima distanza dalla Spiaggia di Li Junchi.

In Sicilia invece visitiamo Mazara del Vallo o Trabia, un tratto di costa che in pochi considerano ma che vanta mare splendido e ottima cucina.

Dove andare in vacanza a Ferragosto in Italia per risparmiare

In generale il Sud spesso offre prezzi piuttosto concorrenziali ed è quindi qui che dovremmo cercare gli affari dell’ultimo minuto.

In Puglia potremmo visitare Pulsano, al confine col Salento, dotato di splendide spiagge e acque cristalline.

Invece in Calabria, evitiamo le zone più conosciute e scegliamo Soverato, sul versante Ionico.

In Basilicata potremmo invece risparmiare a Marina Pisticci perché offre 8 km di litorale e mare stupendo con ottimi servizi.

Che dire invece di Sapri? Splendida località nel Golfo di Policastro, Sapri offre un mare invidiabile, grotte e colline boscose alle sue spalle che sanno accontentare ogni tipo di turista.

In Molise troviamo una spiaggia di circa 3 km nella frazione di Campomarino Lido, sia per gli amanti dei lidi che della spiaggia libera.

Nel Lazio proviamo ad andare a caccia di offerte ad Anzio, con la sua meravigliosa Spiaggia dei Gigli. In Abruzzo potremmo invece visitare Martinsicuro, borgo sul mare grazioso dotato di una splendida spiaggia bianca e di un affascinante lungomare.

La ricerca dell’affare si fa più difficile verso Nord, ma nelle Marche potremmo ancora trovare offerte a Civitanova Marche e Fano.

Anche a Cervia si risparmia, perché meno conosciuta di Milano Marittima, nonostante possiamo trovarvi ampi litorali.

Ecco quindi dove andare in vacanza in spiaggia a Ferragosto se vogliamo rientrare in un piccolo budget. Attenzione però, perché potremmo ancora riuscire a visitare anche qualche splendida isola del Mediterraneo.

Lettura consigliata

Fuggire dal caldo si può in quest’oasi in montagna a portata d’auto