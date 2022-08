Su di lei molti erano pronti a scommettere potesse sbaragliare, invece la sua partecipazione al Festival di Sanremo è stata un mezzo flop. Anna Mena arriva penultima con la canzone «Duecentomila Ore», scritta dal celebre Rocco Hunt e da Stefano Tognini e Federica Abbate. Ma la sconfitta sanremese non ferma la cantante e attrice spagnola che recupera su TikTok. Il suo brano infatti diventa il secondo più popolare sulla piattaforma. I cattivi dicono sia tutto merito dell’aiuto di amici smanettoni, influencer e YouTuber, come la cantante Giulia Penna. Comunque i numeri contano e insieme alla canzone «Ciao Ciao», de La Rappresentante di Lista, Ana Mena vince sui social.

Origini

25 anni, la Mena nasce in Spagna ad Estepona, un Comune di circa sessantamila abitanti nell’Andalusia. Il suo interesse per la musica nasce da piccola, grazie anche all’attenzione e alla sensibilità dei genitori. È spagnola e mediterranea che più non si può. Certamente di particolare bellezza, sebbene sia alta 1 metro e 63 centimetri circa per un peso di 53 chili. In forma ma non certo statuaria. Però è carina e piace molto.

Anche se lo scorso febbraio è penultima a Sanremo 2022, Ana Mena in Italia esordisce con il rapper Fred De Palma e poi cristallizza il successo con Rocco Hunt. In realtà da solista a Sanremo ci pareva un po’ un azzardo e forse i tempi non erano ancora maturi. Però rimonta subito con la rete, anche perché ha tutto l’interesse a rimanere in Italia. Non a caso quest’estate partecipa anche a Battiti Live, uno dei festival estivi più seguiti in Italia, che quest’anno sceglie la Puglia come location. Le 5 puntate sono già andate in onda tra la fine di giugno e luglio su Italia 1 e in streaming.

Penultima a Sanremo 2022, Ana Mena è sempre più italiana

Nel video d’esordio con Fred De Palma, Ana Mena interpreta il suo ruolo a meraviglia e quasi vien da immaginare sia la fidanzata del rapper. In realtà la cantante e attrice pare sia fidanzatissima con il calciatore Brahim Diaz. Anche lui spagnolo ma in forza con la squadra di calcio del Milan. E pare essere soprattutto questo il motivo per cui la cantante ha tutto l’interesse a restare in auge in Italia. Il centrocampista nativo di Malaga sarebbe la vera calamita per la bella Ana, che adesso sta insistendo con il singolo «Mezzanotte».

Lettura consigliata

Amadeus e Sanremo 2023 e 2024, quali i possibili ospiti internazionali