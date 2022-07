La gita fuori porta, specie nel periodo estivo, per molte famiglie italiane è un appuntamento a dir poco irrinunciabile. Con il clima che d’estate permette non solo di andare al mare, ma anche in montagna in tutta sicurezza se, senza azzardi, si scelgono sempre le piste sicure e gli itinerari facili. Magari facendosi consigliare. E questo specie per chi ha organizzato la gita anche di un solo giorno con tutta la famiglia.

In base al proprio comune di residenza, inoltre, molto spesso per organizzare la gita in montagna anche con bambini non bisogna fare molta strada. Visto che ci sono dei posti bellissimi da visitare dal Nord al Sud del nostro Paese. A partire dal Trentino Alto Adige e fino alla Sicilia con le esclusioni sull’Etna. Vediamo allora di fornire alcuni spunti su quali sono alcune delle mete da poter scegliere per organizzare non solo una gita, ma anche e in tutto e per tutto una vacanza in montagna con tutta la famiglia.

Dove andare in gita in montagna per un giorno anche con bambini tra piste sicure e itinerari facili

Nel dettaglio, partendo dal Piemonte, si può organizzare in montagna una gita, anche per un giorno con bambini, a Alagna Valsesia che è un comune posizionato ai piedi del Monte Rosa. E lo stesso dicasi, in Valle d’Aosta, per il comune di Cogne che si trova ai piedi del massiccio del Gran Paradiso. Che è la montagna che dà il nome all’omonimo Parco nazionale.

Queste sono le prime risposte su dove andare in gita in montagna per un giorno, ma non finisce qui. In quanto, spostandoci in Friuli Venezia-Giulia, c’è il piccolo comune di Andreis che è un antico nonché uno splendido borgo con boschi e con paesaggi mozzafiato.

Ecco le mete ideali per chi ama i paesaggi appenninici, da Pacentro a Calascio

Per chi ama invece i paesaggi appenninici, inoltre, dal Piemonte al Friuli Venezia-Giulia si può scendere in Abruzzo dove c’è l’omonimo Parco nazionale. E dove ci sono davvero tanti borghi dove la natura è incontaminata. A partire da Pacentro, passando per Civitella del Tronto, per Pietracamela e per Calascio. Questi incantevoli borghi in Abruzzo, tra l’altro, sono ideali non solo per gli amanti della gita in montagna, ma anche della fotografia. Così come, nei ristoranti e nelle osterie c’è sempre in questi borghi il buon vino e secondi piatti da leccarsi i baffi in quanto sono preparati con carne da allevamento locale.

