Quando il caldo ci fa sentire come presi in una morsa da cui è difficile liberarsi, possiamo trovare sollievo in qualcosa di fresco. Se siamo in cucina, il pensiero corre subito al frigorifero. O, ancora meglio, al freezer. Qui dentro, infatti, possiamo pensare di trovare qualcosa che ci aiuti a soffrire di meno il caldo e l’afa, come un bel ghiacciolo. Il cui gusto ideale potrebbe essere quello della menta. Quest’erba ha infatti proprietà rigeneranti e infonde la massima freschezza alle preparazioni in cucina. Lavorarla è molto semplice e utilizzarla renderebbe freschissimi questi ghiaccioli alla menta senza zucchero da provare a fare in casa.

Possiamo infatti anche fare da noi i ghiaccioli, senza sempre doverli comprare. E scegliendo questo gusto fresco e rigenerante. Per un sapore naturale eviteremo di utilizzare uno sciroppo alla menta già pronto. Inoltre, sostituiremo lo zucchero con il succo di agave. I ghiaccioli saranno preparati in 10 minuti e pronti per rinfrescarci grazie a questi pochi ingredienti:

15 g di foglie di menta fresca;

3 bicchieri di acqua minerale naturale;

3 cucchiai di succo d’agave.

Ghiaccioli alla menta senza zucchero o sciroppo fatti in casa in 10 minuti

Per preparare i ghiaccioli fatti in casa dovremo innanzitutto realizzare un trito di foglie di menta. Dovremo lavare per bene le foglie quindi asciugarle con un canovaccio pulito e asciutto. Dovremo poi tritare queste erbe in maniera molto fine. Potremo armarci di pazienza e sminuzzarle su un tagliere con un coltello affilato. Oppure utilizzare una mezzaluna o, per un risultato migliore e più rapido, un tritatutto automatico. Scelto lo strumento e realizzato il tutto, porremo quindi il trito di menta in una ciotola e terremo da parte.

In un’altra ciotola verseremo l’acqua minerale naturale insieme a 3 cucchiai di succo d’agave. Dovremo mescolare per bene e aggiungere il trito di menta. Mescoleremo nuovamente e verseremo il composto in appositi stampini per ghiaccioli in silicone. Questi sono molto facili da trovare nei negozi di articoli per la casa e sono molto economici. Possono, infatti, costare anche meno di 3 euro. Dovremo quindi mettere i ghiaccioli nel freezer per almeno 6 ore. Trascorso il tempo, potremo gustare i ghiaccioli alla menta, che ci aiuteranno a patire meno il caldo.

