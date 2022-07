Dove andare al mare last minute vicino all’Italia spendendo poco ad agosto

Per gli ultimi ritardatari è proprio giunto il momento di pensare a un viaggio last minute per agosto. Se abbiamo intenzione di andare al mare all’estero, ma rimanere comunque vicini all’Italia, ecco la meta che fa per noi.

La destinazione per un viaggio low cost

Non è facile trovare una destinazione economica per un viaggio last minute ad agosto. Anche perché sono tante le spese da tenere in considerazione: non solo il trasporto e l’alloggio, ma anche i pasti, le attrazioni, i divertimenti… Uno dei modi per farsi un’idea dei prezzi potrebbe essere consultare lo Europe Backpacker Index, che da 12 anni stila una classifica delle città europee per chi viaggia con un budget ristretto. Nella classifica del 2022 sul podio troviamo:

Tutte mete interessanti per chi preferisce visitare monumenti e musei al posto della classica vacanza in spiaggia. Ma ci sono anche delle alternative per chi non vuole assolutamente rinunciare al mare. Al sedicesimo posto della classifica troviamo infatti Spalato. Questa città è nota soprattutto per essere la porta di ingresso della Croazia, dove arrivano i voli e i traghetti e partono le barche per molte delle isole vicine. Ma in realtà ha anche tanto altro da offrire.

Mare cristallino, storia e cultura senza spendere troppo

Spalato è la destinazione perfetta per chi vuole rilassarsi su spiagge paradisiache ma anche godersi l’atmosfera di una città vivace, con un’ampia offerta di eventi culturali e una storia millenaria. Da non perdere i vicoli del centro storico e il palazzo di Diocleziano, che è uno degli esempi di architettura romana meglio conservati al Mondo. Visitare il palazzo significa immergersi in una città nella città e ammirare gli antichi colonnati ed edifici in pietra bianca. Ma a Spalato si può anche passeggiare tra i mercatini, sull’elegante e vivace lungomare o sui sentieri del parco Marjan, una collina a picco sul mare.

Dopo tanto camminare si avrà voglia di un tuffo rinfrescante. La spiaggia più famosa è quella di Bacvice, con acqua limpida e pulita e sabbia fine. Più piccola e tranquilla la spiaggia di Firule, mentre nella zona del parco Marjan si trovano splendide oasi rocciose per fare il bagno. Per godersi tutto questo non c’è bisogno di spendere un patrimonio. Spalato è più economica rispetto ad altre destinazioni in Croazia, come Dubrovnik ad esempio. Facciamoci un’idea dei prezzi.

Dove andare al mare last minute vicino all’Italia spendendo poco ad agosto

Spalato si può raggiungere comodamente in aereo con i voli di diverse compagnie low cost dall’Italia, anche se purtroppo i prezzi dei biglietti tendono a salire ad agosto. Per fortuna possiamo raggiungere la meta anche in auto oppure in traghetto da Ancona: per un passeggero adulto si trovano biglietti a partire da 49 euro. Per quanto riguarda l’alloggio, è ancora possibile prenotare online camere attorno ai 50 euro a notte per due persone, anche a Ferragosto.

Infine, ecco quanto si spende a Spalato in media al giorno secondo lo Europe Backpacker Index:

circa 10 euro per un posto letto in ostello economico;

2,40 euro per due viaggi sui mezzi pubblici;

15 euro per tre pasti economici;

8 euro per tre birre;

7,30 euro per un’attrazione turistica famosa.

Insomma, possiamo goderci una vacanza economica con meno di 45 euro al giorno. Ecco dove andare al mare last minute vicino al nostro Paese! E per chi ha già esplorato la Croazia? In alternativa possiamo prendere in considerazione la Slovenia, nominata addirittura fra le migliori mete al Mondo per il 2022.

