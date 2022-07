È una delle cose che più ci colpisce guardando i film d’epoca o le case delle star del cinema. Uno sfarzoso giardino all’inglese che sembra uscito direttamente da una rivista specializzata. Raffinato, ben curato e impeccabile, così tanto che è un piacere passarci del tempo. Se abbiamo uno spazio verde, che sia un ampio giardino o un piccolo pezzo di terra, è quello che vorremmo. Ma per progettare e mantenere giardini del genere ci vogliono tanti soldi che magari non abbiamo a disposizione. Questo, però, non significa che non possiamo creare la nostra versione di giardino ornamentale, anzi. Però, se vogliamo l’effetto spettacolare che tanto desideriamo, bisogna evitare alcuni errori comuni.

5 errori da evitare se vogliamo un giardino ornamentale perfetto tutto l’anno

Prima di tutto parliamo delle siepi, fondamentali per garantire un po’ di privacy oltre che molto decorative. Con siepi troppo alte avremo più copertura, ma anche più ombra. Si rischia di avere un effetto opprimente, soprattutto se lo spazio è poco. Scegliamo siepi di mezza altezza, magari optando per specie come il lauro o la Choisya. Quest’ultima non solo è bellissima, ma profumerà l’aria di un aroma d’arancio inebriante. In più, valutiamo anche la possibilità di posizionare alcuni frangivento, strutturali o vegetali, per proteggere l’area verde. Un altro errore molto comune e da evitare è piantare alberi e piante troppo vicini. Non serve avere una foresta, anzi, collocando poche piante nei punti giusti l’effetto è ancora più raffinato.

Materiali pavimentazione, decorazioni, angolo riparato

Passiamo ai materiali utilizzati per la zona living esterna. Quei pavimenti di marmo o tufo chiaro sono stupendi, ma tanto delicati e richiedono molta manutenzione per non rovinarsi. Poi, se la zona non è molto ombreggiata, rischiamo che emanino tanto calore e riflettano troppo la luce. Meglio optare per materiali grezzi come il legno, la pietra scura o anche la resina.

Per quanto riguarda le decorazioni, a meno che non si tratti di una tenuta d’epoca, attenzione. Fontane, rocce o laghetti posizionati al centro del giardino risultano un po’ pacchiani. Per un effetto più chic e raffinato posizioniamoli in un angolo dedicato che sarà anche una piccola oasi. Per finire, una di quelle cose che non può mai mancare in un giardino: l’angolo ripostiglio. Se non vogliamo rovinare l’aspetto del giardino è meglio predisporre una zona riparata dove nascondere i bidoni e le attrezzature. L’ideale sarebbe nei pressi del garage e lontano da tavoli da pranzo o barbecue.

Ecco, quindi, i 5 errori da evitare se vogliamo un giardino ornamentale degno di un paesaggista. Ricordiamoci sempre di valutare bene il clima della zona in cui viviamo per averlo sempre rigoglioso. Soprattutto in questi periodi di scarsità di pioggia è bene calibrare anche l’altezza del prato. Se non vogliamo che secchi, meglio tagliare l’erba un po’ meno spesso.

