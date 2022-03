Viaggiare è un’esperienza straordinaria, che ci permette di conoscere il Mondo e le sue infinite bellezze. Quando pianifichiamo un viaggio, innanzitutto dobbiamo avere bene in mente quello che vogliamo fare. Per molti viaggiare è sinonimo di avventura e, quindi, la partenza prevede lo zaino in spalla e moltissimi chilometri da percorrere. Altri invece vogliono immergersi nella cultura e visitare monumenti, musei ed altri punti d’interesse. Per altri ancora il viaggio è sinonimo di relax e l’obiettivo principale è quello di riposare senza dover seguire una serrata tabella di marcia. Oggi vogliamo proporre una meta che ci regalerà paesaggi naturali da sogno, senza rinunciare ad arte e cultura.

Un grande patrimonio culturale

A pochi passi dall’Italia si trova questa incantevole città chiamata Cullera. Sorge sulla costa che si affaccia sul Golfo di Valencia e dista dall’omonima città appena 40 chilometri. Cullera è un luogo ricco di storia e cultura, a partire innanzitutto dal suo castello. Risalente al X secolo, questo edificio ricalca lo stile e l’architettura musulmane. Giunti al castello, potremo rimanere a bocca aperta perché il panorama sulla baia è davvero da sogno. Inoltre, il biglietto per la visita è di soli 3 euro. Nella cappella del castello potremo ammirare una collezione di opere che vanno dall’epoca preistorica fino ai giorni nostri. A meritare una visita c’è anche il giardino botanico di Cullera, che raccoglie ben 160 varietà di palme e molte altre specie vegetali. Questa piccola oasi tropicale ci permette di immergerci in un luogo quasi senza tempo, perfetto per rigenerarsi.

Ecco dove andare a marzo per rilassarsi e spendere poco ammirando paesaggi mozzafiato e distese di sabbia dorata e finissima

Cullera offre una grande varietà di spiagge incantevoli ed acque trasparenti. Potremo praticare sport nautici nella spiaggia di Cap Blanc, oppure godere di un ambiente più tranquillo nella spiaggia de L’Estany. Tuttavia, Cullera non è solo mare: qui non mancano le occasioni per fare percorsi e sentieri naturali. Potremo passeggiare lungo le sponde del fiume El Jucar, che percorre tutta la città, colorandone il paesaggio. In alternativa, potremo passeggiare a piedi o in bicicletta ammirando piantagioni di agrumi ed altre coltivazioni del luogo. Assolutamente da non perdere è il belvedere di Cullera, che ci regala una vista mozzafiato sulla baia e sul litorale circostante.

Come arrivare e perché si risparmia

Ecco dove andare a marzo per rilassarsi. Cullera è la località da scegliere per chi vuole staccare la spina lontano dal turismo di massa. Marzo è il mese perfetto per visitare questa città, perché il clima è molto piacevole e potremo anche risparmiare. In questo mese sarà possibile soggiornare a Cullera partendo da 50 euro per notte e raggiungere l’aeroporto di Valencia con circa 70 euro di volo. Per arrivare a Cullera da Valencia possiamo prendere il treno che in soli 30 minuti ci porterà a destinazione. In alternativa, possiamo scegliere l’autobus e usufruire di diverse corse che collegano comodamente Valencia a Cullera.

