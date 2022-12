Per un Natale davvero diverso la Gregoraci consiglia questa meta unica al Mondo, costa pochissimo

Elisabetta Gregoraci fa capolino a fine novembre e posta diverse foto suggestive dalla location che possiamo visitare in questo periodo. Si trova in Europa, unica al Mondo, possiamo rimanerci per una settimana e spendere solo 1.000 euro.

È il Natale della rivalsa. Dopo due anni di restrizioni, viaggiare è diventato più semplice sebbene ci siano delle regolette da rispettare prima dell’imbarco. La spinta in uscita è forte e le principali capitali sono zeppe. Anche se tradizione vuole che Natale è “con i tuoi”, molti non resistono e se proprio non si parte per il 25, si può scegliere il giorno immediatamente successivo. In fondo il Natale è tutto un periodo. Molti vip in passato scelgono le mete calde, come le Maldive. Località dove potersi sganciare dal freddo e cupo inverno metropolitano per immergersi in un mare cristallino e godere temperature estive. Un tocco di ristoro.

Ad un passo dall’Italia

Di recente però il trend della meta estiva a tutti i costi è un po’ superato. Spesso si prediligono le capitali più belle d’Europa e del Mondo oppure le più suggestive location di montagna. Chi può permetterselo, imbarca partner e figli e atterra a New York, la città che non dorme mai. Il luogo che a Natale si accende ancor di più e sa stupire grandi e piccini. Però si possono considerare anche alternative più alla portata.

Basti pensare che per un Natale davvero diverso la Gregoraci, probabilmente senza averne la precisa intenzione, con le sue foto recenti, ci porta a scoprire un luogo davvero unico al Mondo. Gettonatissimo e molto proposto dalle Agenzie, forse per il periodo natalizio non lo abbiamo mai considerato. Si tratta della Cappadocia, in Turchia. Una settimana senza privazioni, in condizioni di totale comfort, con tanto di volo compreso, costa sui 1.000-1.200 euro a persona. E se la cifra va oltre il nostro budget possiamo sempre optare per un weekend.

Per un Natale davvero diverso la Gregoraci con le sue foto ci porta in Cappadocia

A fine novembre, Elisabetta Gregoraci fa tappa nella terra dei Camini delle Fate nel cuore della penisola anatolica. Le foto che spedisce in Italia fanno invidia. Paesaggi singolari, colori sahariani e cielo terso. Difatti da queste parti è d’obbligo concedersi il volo in mongolfiera che è una delle attività più amate dai turisti. I costi oscillano dai 100 ai 200 euro e consentono una vista singolare all’alba di panorami mozzafiato. Ogni giorno, quando ancora è buio, si elevano decine e decine di mongolfiere e il giro dura circa un’ora.

Sebbene il periodo maggiormente indicato per un tour in Cappadocia va dalla primavera all’autunno, le guide turistiche inseriscono la meta tra le poche visitabili tutto l’anno. E le foto di Elisabetta Gregoraci possono ben testimoniare come a fine novembre il cielo è terso e sereno. Vale la pena considerare questo luogo magico per un Natale sopra le righe.