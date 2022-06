Doppio minimo e ripartenza al rialzo per le azioni Prysmian? I livelli da monitorare con attenzione

Recentemente il management di Prysmian ha evidenziato un paradosso che potremmo dire tipicamente italiano. La società produce e commercializza cavi in fibra di altissima qualità che permettono di avere una rete di ottima qualità. Il problema è che vengono venduti praticamente solo all’estero e non in Italia.

Secondo Goldman Sachs il business dell’azienda continuerà a crescere spinto dall’espansione dell’eolico offshore a livello globale e in Europa come parte degli sforzi per una maggiore indipendenza energetica dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Le prospettive, quindi, sono molto buone e ci sono molti spazi per la crescita futura.

Il titolo Prysmian ha aggiornato i suoi massimi storici nel novembre del 2021. Da quel momento è iniziata una fase ribassista che ha portato a una perdita di circa il 30% che, viste le prospettive, potrebbe essere un’ottima occasione di acquisto. Il livello da monitorare con attenzione passa per 26,40 euro (I obiettivo di prezzo). Doppio minimo e ripartenza al rialzo per le azioni Prysmian? Questo supporto, infatti, ha rappresentato in passato un ottimo sostegno per i rialzisti e la sua tenuta potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per un futuro rialzo.

Qualora, invece, il ribasso dovesse continuare, gli obiettivi sono quelli indicati in figura, con la massima estensione ribassista che potrebbe essere collocata in area 17,40 euro.

La valutazione del titolo Prysmian

Se si considera l’approccio classico per la valutazione del bilancio di questo titolo, scopriamo che risulta essere sopravvalutato qualunque sia l’indicatore utilizzato. Tuttavia, il titolo è valutato 0,62 volte il suo fatturato del 2022. Ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate. Inoltre, nell’ultimo anno, gli analisti hanno regolarmente rivisto al rialzo le stime sul fatturato della società. Le continue revisioni al rialzo sono il frutto di una continua crescita del portafoglio ordini come discusso in un precedente report.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, il consenso medio degli analisti su Prysmian è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 20%.

Doppio minimo e ripartenza al rialzo per le azioni Prysmian? I livelli da monitorare con attenzione secondo l’analisi grafica

Le azioni Prysmian (MIL:PRY) hanno chiuso la seduta del 13 aprile a quota 27,95 euro, in ribasso del 2,10% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

