La strada al ribasso del titolo Prysmian è ancora lunga, ma attenzione ai supporti intermedi

Nell’ultimo report su Prysmian si prospettava un ulteriore allungo rialzista dopo che erano stati rotti con decisione i massimi storici. A interrompere l’idillio rialzista, però, è arrivata una notizia dalla Germania che ha messo in ginocchio il titolo. L’autorità della concorrenza tedesca (FCO) ha effettuato delle ispezioni presso alcuni siti del gruppo in Germania mettendo sotto la lente le attività del gruppo. Dalle notizie che arrivano sembrerebbe che l’indagine in corso non coinvolga solo Prysmian, ma anche altre società di cavi che operano in Germania. Ricordiamo che questo Paese contribuisce per circa il 6% ai ricavi del gruppo. Tuttavia, secondo gli analisti stimano che la profittabilità in questo Paese sia superiore.

In attesa di conoscere gli sviluppi dell’indagine, ricordiamo che il portafoglio titoli del gruppo è molto ricco e comprende anche due contratti (“German corridors”) del valore di 1,8 miliardi di euro nel business Projects.

Tutto questo si traduce in una crescita degli utili attualmente prevista dagli analisti per i prossimi esercizi particolarmente solida.

Va, però, notato che dal punto di vista dei multipli di mercato le azioni Prysmian risultano essere sopravvalutate qualunque sia la metrica considerata. La società, però, gode di livelli di valutazione interessanti con un EV/Sales ratio relativamente basso rispetto ad altre società del settore.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di poco superiore al 20%.

La strada al ribasso del titolo Prysmian è ancora lunga: le indicazioni dell’analisi grafica

Le azioni Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 25 gennaio a quota 28,85 euro in ribasso del 2,27% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Dopo il ribasso scattato con un segnale dello Swing Indicator quando le quotazioni si trovavano in area 33 euro, la strada al ribasso del titolo Prysmian è ancora lunga. Come si vede, infatti, adesso le quotazioni hanno campo libero per scendere fino in area 27,45 euro (II obiettivo di prezzo). Una chiusura settimanale inferiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte fino al III obiettivo di prezzo in area 23,4 euro.

Solo una chiusura settimanale superiore a 31,50 euro (I obiettivo di prezzo) farebbe invertire al rialzo la tendenza ribassista in corso. In questo caso è ipotizzabile che vede la rottura dei massimi storici. Al momento, però, non possiamo ancora calcolare con precisione gli obiettivi di un eventuale movimento rialzista.