Tra le banche a media capitalizzazione nel corso dell’ultimo anno la migliore è stata Banca IFIS con una performance positiva per circa il 10%. Da notare che è stata l’unico titolo bancario di questo settore con un rendimento positivo. In questa classifica, poi, all’ultimo posto si colloca Banca MPS. Inoltre ricordiamo che il settore ha avuto un rendimento medio negativo del 17%. Questo quadro è consistente con il mega rialzo che ha caratterizzato il titolo da fine 2020 a inizio 2022. Adesso, però, dopo un rialzo di circa il 250%, le azioni Banca IFIS potrebbero tornare su livelli che non vedono da 10 anni.

Come si vede dal grafico, infatti, la tendenza in corso è ribassista e punta all’obiettivo più probabile in area 11,62 euro (I obiettivo di prezzo). La mancata tenuta di questo livello, poi, potrebbe proiettare il titolo verso area 4 euro, un livello di prezzo che non vede da circa il 10 anni.

Per una ripresa del rialzo, invece, potrebbe essere necessaria una chiusura settimanale superiore a 16,30 euro.

La valutazione del titolo Banca IFIS

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, applicando l’approccio classico per la lettura del bilancio, qualunque sia la metrica utilizzata, Banca IFIS risulta essere sempre sottovalutata sia rispetto al settore di riferimento che al mercato italiano. Ad esempio, il rapporto prezzo utili esprime una sottovalutazione di circa il 60% che è confermata dal fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. Inoltre, l’azienda appare poco valorizzata se si considera il valore del suo attivo netto contabile.

Anche il futuro della società è positivo. Le previsioni di fatturato, infatti, sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo.

Un altro aspetto molto interessante, poi, è quello legato al rendimento del dividendo del titolo. Negli anni scorsi il rendimento è sempre stato superiore al 3%. Per i prossimi tre anni, invece, gli analisti prevedono un rendimento superiore all’8%.

Il consenso medio sul titolo è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione di circa il 50%.

Dopo un rialzo di circa il 250% le azioni Banca IFIS potrebbero tornare su livelli che non vedono da 10 anni: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca IFIS (MIL:IF) ha chiuso la seduta del 13 giugno in ribasso del 5,10% portandosi a 14,33 euro.

Time frame settimanale

Approfondimento

E se il Ftse Mib Future fosse già pronto per ripartire immediatamente al rialzo?