Sappiamo bene quanto la macchinetta del caffè sia uno degli oggetti più comuni e utilizzati nelle case di noi italiani. La cultura del Bel Paese, infatti, si fonda inevitabilmente su questa deliziosa bevanda. E la maggior parte di noi non può iniziare la giornata con il piede giusto e la carica che ci vuole senza averne bevuto almeno un sorso.

In questo caso, però, per poter davvero godere del gusto delizioso del caffè, dovremmo anche avere una buona moka ad accompagnarci. La macchinetta del caffè e il modo in cui la teniamo, infatti, sono fondamentali per poter ottenere un bel risultato e per fare una bevanda davvero eccellente e buonissima.

Pulire una moka che sembra da buttare via sarà un gioco da ragazzi conoscendo i rimedi delle nonne che ci aiutano in tante occasioni

Purtroppo, capita molto spesso che la moka del caffè si rovini o si bruci. Questo è abbastanza normale e comune e, senza alcuna ombra di dubbio, è capitato praticamente ad ognuno di noi almeno una volta nella vita. Utilizzando la macchinetta più di una volta al giorno, sembra quasi inevitabile rovinarla o bruciarla, in modo ovviamente inavvertito. In questo caso, il caffè che viene prodotto è sicuramente più amaro e di certo lontano dal gusto che molti di noi ricercano.

Quando ci troviamo in questa situazione, invece di comprare una moka nuova, potremmo provare alcuni rimedi della nonna per salvare quella che già abbiamo. E, in questo caso, potremmo affidarci al fantastico limone.

Dovremo usare solo un goccio di questo formidabile ingrediente se la moka è bruciata e fa un caffè davvero imbevibile

Tutti noi, o quasi, avremo sicuramente nel frigorifero un po’ di limone da utilizzare per salvare la macchinetta del caffè.

In questo caso, prendiamo una ciotola con acqua riscaldata e, al suo interno, spruzziamo un po’ di succo di limone. Poi, versiamo 2 cucchiaini di aceto, un pizzico di sale e una goccia di sapone per i piatti. Immergiamo la nostra moka e lasciamola in posa per almeno una notte, mettendo nell’acqua anche la scorza del limone per far assorbire dalla macchinetta questo buon profumo.

Il giorno dopo, sciacquiamola normalmente.

Noteremo che molte macchie di bruciato potrebbero già essere sparite. Il limone, in particolar modo, sgrasserà la superficie, aiutandoci così ad ottenere il risultato sperato. E dovremo usare solo un goccio di questo formidabile ingrediente per far brillare la nostra macchinetta del caffè.

Se dovessimo vedere, però, che questo metodo non avrà i risultati sperati, non disperiamo. Infatti, anche in questo caso, evitiamo di gettare via la nostra moka del caffè. Potremo utilizzare la nostra macchinetta in tantissimi modi diversi grazie al riciclo creativo, risparmiando e dando vita a delle creazioni davvero interessanti e originali.

