Dopo avere aggiornato i minimi storici le azioni Banca MPS tentano il rimbalzo. I livelli da monitorare in chiusura settimanale

Nonostante la storia di Bca MPS sia ricca di avvenimenti, a volte anche tragici, le sorprese non mancano mai sia in Borsa che fuori.

Ad esempio, è di qualche settimana fa la notizia secondo la quale, dopo 15 anni di vicissitudini, i procedimenti giudiziari in corso si sono conclusi con l’assoluzione di tutti gli attori protagonisti di questa vicenda.

Nel frattempo si va ancora discutendo delle possibili nozze con Unicredit di cui si parla ormai da mesi senza, però, mai arrivare a una conclusione. Tuttavia, lo Stato, secondo il Ministro Daniele Franco, avrebbe comunque l’intenzione di vendere la quota, ma solo dopo l’aumento di capitale da effettuarsi entro il 2022 e comunque “non svendendo”.

Intanto, però, l’istituto senese ha chiuso il primo trimestre dell’anno con un crollo dell’utile del 92% a 10 milioni di euro. Non deve, quindi, sorprendere che il titolo sia andato ad aggiornare i minimi storici.

Adesso, dopo avere aggiornato i minimi storici le azioni Banca MPS tentano il rimbalzo. Come si vede dal grafico, infatti, era circa un anno che non si vedevano 3 settimane consecutive al rialzo. Adesso, però, manca un ultimo sforzo per poter veramente sperare in un rialzo duraturo. Attualmente, infatti, le quotazioni sono a contatto con una forte area di resistenza compresa tra 0,787 euro e 0,802 euro.

Il superamento di questi livelli in chiusura di settimana, infatti, potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo con obiettivo più probabile in area 0,9915 euro (I obiettivo di prezzo). A seguire, poi, gli altri obiettivi potrebbero andare a collocarsi in area 1,3 euro e 1,605 euro.

Qualora, invece, si dovesse continuare al ribasso, l’obiettivo più probabile potrebbe andare a collocarsi in area 0,651 euro.

Il titolo Bca MPS (MIL:BMPS) ha chiuso la seduta del 3 giugno a quota 0,7885 euro, in rialzo dell’1,74% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

