Ogni giorno, oltre al lavoro e ai figli, dobbiamo occuparci della gestione della casa. Le faccende domestiche ci portano via moltissimo tempo. Proprio per questo motivo, spesso cerchiamo dei metodi per svolgere le faccende nel modo più veloce e pratico possibile.

Gli elettrodomestici ci aiutano ogni giorno a svolgere alcune attività facendoci risparmiare moltissimo tempo. Basta pensare alla lavatrice e alla lavastoviglie. Ciò nonostante, questi elettrodomestici, se usati troppo spesso, potrebbero rovinare i nostri capi e le nostre stoviglie. A questo proposito, abbiamo svelato 4 metodi infallibili per eliminare sporco e incrostazioni dalle padelle usando prodotti naturali e proteggendo le stoviglie.

Oggi vogliamo concentrarci su un particolare utensile che probabilmente ognuno di noi ha in casa. Sebbene per le pulizie domestiche il bicarbonato sia un ingrediente davvero indispensabile, oggi non lo utilizzeremo. Dunque, non soltanto bicarbonato, ecco come sgrassare i coperchi in vetro in 1 solo minuto con questo geniale trucchetto della nonna. Questo semplice metodo ci permette di pulire i coperchi velocemente senza rovinarli.

Perché usarli

I coperchi di vetro sono sempre più diffusi perché questo materiale mantiene bene il calore all’interno di pentole e padelle. Inoltre, la cottura a vista ci permette di verificare passo dopo passo lo stato delle nostre pietanze senza rimuovere il coperchio rallentando il processo.

Tuttavia, come per molti altri tipi di stoviglie, anche questi potrebbero danneggiarsi con i lavaggi frequenti in lavastoviglie. Per questo motivo sveliamo un semplicissimo trucchetto per rendere i nostri coperchi puliti e senza unto con un solo gesto.

Non soltanto bicarbonato, ecco come sgrassare i coperchi in vetro in 1 solo minuto con questo geniale trucchetto della nonna

Probabilmente non ci abbiamo mai pensato, ma possiamo pulire i coperchi in vetro usando l’acido citrico. L’acido citrico è un prodotto ecologico che permette di eliminare grasso e unto dalle nostre stoviglie.

Dunque, mettiamo a bagno i coperchi di vetro in una bacinella d’acqua calda ed aggiungiamo un cucchiaio di acido citrico.

Ma non è tutto: per pulire i coperchi non utilizzeremo la spugna. La sua parte abrasiva potrebbe graffiare il vetro, mentre il lato morbido potrebbe non essere sufficiente. Al posto della spugna useremo una retina della frutta. Le retine che contengono la frutta che acquistiamo al supermercato possono essere molto utili. Pertanto, anziché buttarle, conserviamole perché ci serviranno per rendere puliti e splendenti i nostri coperchi.

Come procedere

L’acqua calda permette di ammorbidire subito lo sporco, mentre l’acido citrico è un potente sgrassatore naturale. Passare la retina soprattutto nei punti più difficili da pulire permetterà di rimuovere velocemente i residui di sporco.

Inoltre, la retina non rovinerà in alcun modo i coperchi. Una volta risciacquati, i coperchi saranno come nuovi, puliti e senza tracce di grasso e unto.