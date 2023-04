La settimana appena conclusasi ha visto l’oro recitare due copioni diversi nelle prime due e nelle ultime due sedute, ricordiamo che venerdì i mercati azionari sono stati chiusi. L’aspetto interessante è che dopo un anno l’oro chiude sopra quota 2.000 $. Quello un po’ più preoccupante è che si è andato indebolendo sulla scia dei dati macro americani.

Gli scenari possibili sono sempre i soliti. Un aumento dei tassi di interesse da parte della FED potrebbe fare indebolire il prezzo del metallo prezioso. Al contrario, una diminuzione dei tassi di interesse potrebbe spingere al rialzo le quotazioni dell’oro.

Dopo un anno l’oro chiude sopra quota 2.000 $, cosa potrebbe riservare il futuro? Le indicazioni dell’analisi grafica

L’oro ha chiuso la seduta del 6 aprile in ribasso dello 0,45% rispetto alla seduta precedente, a quota 2.206,4 $. La settimana, invece, si è chiusa con un rialzo dello 2,02%.

Time frame giornaliero

Come dicevamo le ultime due sedute della settimana sono state al ribasso impedendo alle quotazioni di rompere al rialzo l’ultimo ostacolo lungo il percorso rialzista che potrebbe portare il prezzo dell’oro verso l’obiettivo più probabile in area 2.157,6 $. Questo livello è particolarmente importante in quanto si colloca in prossimità dei massimi storici e già una volta in passato ha frenato l’ascesa dei prezzi.

Un’inversione ribassista, invece, potrebbe verificarsi nel caso di una chiusura giornaliera inferiore a 1.956 $.

Time frame settimanale

Anche a livello settimanale area 2.030 $ rappresenta un importante ostacolo lungo il percorso che porta all’obiettivo più probabile in area 2.155 $. Una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo fino in area 2.480 $. Solo una chiusura settimanale inferiore a 1.953 $ potrebbe favorire un’inversione ribassista.

