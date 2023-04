I livelli che si frappongono al raggiungimento di area 1,20 per il cambio euro dollaro-proiezionidiborsa.it

Nonostante la battuta di arresto nel corso della seconda parte della settimana, le quotazioni del cambio euro dollaro hanno chiuso al rialzo lasciandosi aperta la porta a futuri rialzi. Infatti, il cambio euro dollaro ha tutte le carte in regola per raggiungere quota 1,20. Come al solito, molto dipenderà dalle notizie macro e dalle decisioni delle banche centrali.

Lo scenario macro

Il dollaro è risalito nel corso della seduta di mercoledì, recuperando dai minimi a due mesi toccati nella sessione precedente.

La tendenza di fondo del dollaro, tuttavia, rimane comunque orientata al ribasso e i dati sui posti di lavoro del settore privato statunitense lo hanno confermato. I dati sull’occupazione di mercoledì, infatti, hanno sostenuto lo scenario che la Federal Reserve potrebbe non aver bisogno di aumentare ulteriormente i tassi.

Indicazioni diverse, invece, sono arrivate venerdì dopo che i dati hanno mostrato un aumento dei posti di lavoro nella più grande economia del mondo il mese scorso, suggerendo che la Federal Reserve potrebbe essere costretta ad aumentare i tassi di interesse il mese prossimo.

La situazione, quindi, è abbastanza confusa e nelle prossime sedute bisognerà stare molto attenti ai supporti e alle resistenze.

Il cambio euro dollaro ha tutte le carte in regola per raggiungere quota 1,20: le indicazioni dell’analisi grafica

Il 6 aprile la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0907, in ribasso dello 0,12% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso al rialzo dello 0,61%.

Time frame giornaliero

Al momento il rialzo dell’euro è stato fermato dalla resistenza in area 1,0988. Solo oltre questo livello, quindi, potrebbe riprendere il rialzo scattato con la rottura della resistenza in area 1,0739 e che potrebbe avere come obiettivo area 1,1224.

Time frame settimanale

Dopo alcuni mesi finalmente il trading range individuato dai livelli 1,0536 e 1,0869 è stato rotto al rialzo. Da notare che una chiusura settimanale su livelli così importanti non si vedeva da circa 1 anno.

Per una conferma definitiva del rialzo in corso potrebbe essere importante chiudere la settimana sopra area 1,1088. In questo caso diventerebbe molto probabile il raggiungimento di area 1,2013.

Sotto 1,0869 potrebbe iniziare nuovamente la tediosa fase laterale.

