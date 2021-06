L’ultima volta che i nostri analisti si sono occupati di questo titolo scrivevano di un titolo azionario che potrebbe triplicare il suo valore nel corso dei prossimi mesi. Sono passati due mesi e le quotazioni hanno guadagnato solo il 10%, non tantissimo rispetto al potenziale del titolo. Tuttavia i mesi passano e il potenziale rialzista delle azioni FNM rimane inalterato e molto interessante.

Come si vede dal time frame mensile, infatti, la proiezione rialzista e con la chiusura di maggio è stata rotta al rialzo la resistenza in area 0,672 euro per cui non ci sono più ostacoli lungo il percorso che porta al I obiettivo di prezzo in area 0,83 euro. Una chiusura mensile superiore a questo livello, poi, aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi successivi. La massima estensione rialzista si trova in area 1,657 euro per un potenziale rialzo del 200% circa.

Ma come fare per capire se questi obiettivi di lungo periodo possono essere raggiunti?

La chiave passa per il time frame settimanale dove da molte settimane le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 0,654-0,732 euro. Una chiusura settimanale esterna a uno dei due livelli indicati dovrebbe dare direzionalità alla tendenza in corso,

Fare, quindi, molta attenzione a quanto accadrà nelle prossime settimane.

È altresì interessante notare che dal punto di vista dei multipli di mercato FNM è sottovalutata qualunque sia l’indicatore utilizzato.

Secondo gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è mantenere con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 20% circa.

I mesi passano e il potenziale rialzista delle azioni FNM rimane inalterato e molto interessante: le indicazioni dell’analisi grafica

FNM (MILFNM) ha chiuso la seduta del 4 giugno a quota 0,686 euro in ribasso dello 0,58% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Le linee oblique rosse rappresentano i livelli di Running Bisector; le linee orizzontali i livelli de La Nuova Legge della Vibrazione. Sulla sinistra è mostrato il volume per ciascun livello di prezzo. Il pannello intermedio riporta il segnale di BottomHunter. Il minimo sul time frame considerato è segnato quando è uguale a 1. Il pannello dei volumi mostra il volume scambiato per ciascuna barra confrontato con una media mobile esponenziale zero lag a 20 periodi. Nel pannello inferiore è mostrato lo Swing Indicator che mostra i segnali al rialzo e al ribasso sullo strumento in questione.

Time frame mensile