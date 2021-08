La polvere purtroppo non va mai in vacanza. Eliminarla è una delle attività domestiche tra le più detestate e noiose che esistano. Purtroppo, che la casa sia chiusa o abitata, la polvere si annida ovunque. In particolare le tende, i divani, i copriletto e qualsiasi tessuto la attira e la trattiene fra le sue fibre. Ebbene sveliamo oggi un incredibile trucchetto furbo e poco conosciuto per dire addio alla polvere senza sforzo.

Dalla polvere non c’è scampo

Mettiamoci l’anima in pace, in quanto non esiste un modo per evitare la formazione di pulviscolo. Ma ci sono delle tecniche per ritardare che si depositi in casa. L’utilizzo di panni antistatici o di lana pura sulle superfici dure imprigiona la polvere. Alcuni spray chimici o naturali, come quelli a base di agrumi, rallentano la sua riformazione. Ma questi rimedi spesso non si possono adoperare sui tessuti di casa.

Un incredibile trucchetto furbo e poco conosciuto per dire addio alla polvere senza sforzo

Anziché fare enorme fatica a lavare, stendere, stirare e riporre i tessuti di arredamento della casa, possiamo ricorrere a questo escamotage.

Questo trucchetto si può adoperare per rinfrescare le tende, i copridivani, i coprimaterassi, ma anche lenzuola e cuscini. Infiliamoli nel cestello dell’asciugatrice. Azioniamo quindi per una ventina di minuti il programma che di solito è nominato “Air only” o “Air Fluff”a seconda della marca dell’elettrodomestico. L’importante è che sia uno di quelli che non riscaldano l’aria. Aggiungiamo al cestello un asciugamano bagnato e strizzato molto bene. Questo servirà ad intrappolare eventuali peli di animali domestici o altro particolato. Qui possiamo trovare un altro incredibile trucchetto per eliminare i peli di animale dai vestiti senza sforzo. Per ottenere tessuti con un odore gradevole possiamo aggiungere qualche goccia di olio essenziale di nostro piacimento, versato sulle apposite palline per asciugatrice. In meno di mezz’ora otterremo tessuti liberi dalla polvere, freschi e profumati come appena lavati. Chi vuole, può trovare altri consigli utili leggendo dei trucchi sorprendenti per avere lenzuola perfettamente lisce senza stirarle.

Un’accortezza

L’unica attenzione che dobbiamo avere nel compiere questa operazione è di unire nel cestello la stessa tipologia di tessuti. Ad esempio mettiamo insieme tutte le tende, ma non mischiarle con le lenzuola.

Se le misure, la qualità del tessuto e le dimensioni lo consentono questa tecnica geniale si può adoperare anche per i tappeti.

Non dimentichiamoci poi di pulire i filtri dell’asciugatrice per garantire lunga vita a questo preziosissimo aiuto elettrodomestico

