Saranno anche state delle feste in isolamento, ma, complice il bel tempo, abbiamo fatto le mitiche grigliate all’aperto. Purtroppo, con tutto il settore della ristorazione ancora chiuso, abbiamo cucinato noi. Risultato? Pile di pentole e piatti da lavare. Allora, dopo le feste ecco il detergente perfetto per pulire le griglie e le pentole sporche e unte: il sale. Eh sì, questa volta non parleremo solo di aceto, limone o bicarbonato, ma anche del sale. Vediamo come utilizzarlo in questo articolo della nostra Redazione.

Non solo un condimento

Alle volte ciò che abbiamo sotto gli occhi quotidianamente non ci sorprende più. Ma, nel caso del sale, dovremmo vederlo come più di un condimento. Per secoli è stato un bene talmente prezioso da scatenare guerre senza fine. Oggi, che viviamo più che mai nella fobia dell’igiene, rivalutiamolo anche come detergente. Vediamolo adattato proprio a questi giorni in cui abbiamo utilizzato i barbecue, le griglie e le pentole.

Un super disinfettante in cucina

Dopo le feste ecco il detergente perfetto per pulire le griglie e le pentole sporche e unte, da solo, o, abbinato agli altri mostri sacri della pulizia fai da te. Il fondo delle pentole in acciaio è una delle superfici solitamente più toste da far venire pulite. Prodotti specifici buoni ce ne sono in commercio, ma con ingredienti chimici. Proviamo invece a:

scaldare la pentola sul fuoco, aggiungendo dell’olio;

prima che fumi, leviamola dal fuoco e aggiungiamo 3 manciate di sale grosso;

lasciamo riposare e raffreddare;

versiamo dell’acqua bollente;

lasciamo agire;

quindi, con un panno morbido, eliminiamo l’unto e lo sporco.

Ricordiamo di non versare l’acqua bollente nell’olio ancora caldo, per non fare una fumata degna degli indiani d’America.

Sale e limone per i grill

E, veniamo alle griglie del camino e del barbecue, intrise di grasso di costine, bistecche e salsicce. Una vera pena da pulire. Nessuna paura, perché, con una soluzione di sale e limone, unite all’acqua calda, le faremo nuovamente splendere. E, senza usare prodotti nocivi alla salute.

