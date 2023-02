Dopo la peggiore settimana dopo 5 mesi, cosa potrebbe accadere al cambio euro dollaro?

Era dal settembre 2022 l’euro non perdeva così tanto contro il dollaro in una sola settimana. Dopo la peggiore settimana dopo 5 mesi, cosa potrebbe accadere al cambio? La situazione non è molto chiara e tutti gli scenari sono ancora possibili. Come vedremo, settimana prossima potrebbe essere decisiva per capire il futuro della moneta unica europea contro il biglietto verde.

Perché l’euro ha ceduto contro il dollaro

L’euro ha vissuto un 2022 tumultuoso, quando la guerra in Ucraina e le sanzioni occidentali contro la Russia hanno spinto l’Europa in una crisi energetica senza precedenti. Il peggioramento delle prospettive economiche, tra cui l’impennata dell’inflazione e l’aumento dei costi di finanziamento, ha spinto gli economisti a prevedere una profonda recessione nella zona euro, trascinando al ribasso l’euro. Questo ha spinto gli investitori a rifugiarsi nel dollaro, considerandolo un porto sicuro. Il dollaro è salito ulteriormente rispetto all’euro.

L’euro ha sofferto anche per la riluttanza iniziale della BCE ad aumentare i tassi di interesse. Ciò ha fatto sì che i tassi di riferimento nell’eurozona siano scesi ben al di sotto di quelli degli Stati Uniti, dove la Fed è partita prima con rialzi aggressivi. I rendimenti più elevati negli Stati Uniti hanno attirato gli investitori stranieri, favorendo il dollaro.

Quali potrebbero essere la cause per una ripresa del rialzo

Il rialzo dell’euro negli ultimi mesi ha molto a che fare con un inverno più mite in Europa. Il clima più caldo del normale, aiutato da un impressionante sforzo di riduzione del consumo di gas, non solo ha attenuato le preoccupazioni per i blackout e il razionamento dell’energia, ma ha anche ridotto i prezzi del gas naturale.

Cosa potrebbe accadere al cambio euro dollaro?

Le prospettive per l’euro restano incerte, dato che l’economia europea non è ancora fuori pericolo. La minaccia di un aumento dei prezzi dell’energia continua a persistere, la guerra in Ucraina è ancora in corso e una recessione non è ancora stata completamente esclusa.

Dopo la peggiore settimana dopo 5 mesi, cosa potrebbe accadere al cambio euro dollaro? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il 3 febbraio la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0795, in ribasso dell’1% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso al ribasso dello 0,68%.

Time frame giornaliero

Il quadro di breve non è particolarmente esaltante per il cambio euro dollaro che ha invertito al ribasso. A questo punto potrebbe essere molto probabile un ritorno sul minimo recente in area 1,05. Su questo livello, poi, si dovrebbero decidere le sorti del cambio che potrebbe rimbalzare tornando in area 1,1.

Dopo la peggiore settimana dopo 5 mesi lo scenario più probabile, quindi, potrebbe essere quello che vede le quotazioni oscillare all’interno del trading range 1,05 -1,10. Solo la rottura di uno di questi livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Time frame settimanale

Per la seconda settimana consecutiva le quotazioni chiudono al ribasso. Un evento così non si vedeva dal settembre 2022. I nodi, però, stanno per arrivare al pettine. Come si vede dal grafico, infatti, le quotazioni si sono appoggiate sull media di lungo (linea rossa) la cui rottura potrebbe aprire a una forte accelerazione ribassista.

Anche in questo caso, i rialzisti potrebbero prendere il sopravvento nel caso di una chiusura settimanale superiore a 1,1.

Articoli che potrebbero interessarti

I mercati azionari rompono i supporti e ora puntano al ribasso: dove si quadreranno il tempo con il prezzo?

Metti 1 euro da parte al giorno e il risultato sarà straordinario! Da non credere!