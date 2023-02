Pensi sempre a perdere le maniglie dell’amore ma dimentichi un trucchetto semplice ed efficace

Molti di noi stanno ancora smaltendo pandori, panettoni e dolci di Natale. Contemporaneamente sulle nostre tavole ci sono già tutte le prelibatezze di Carnevale. Poi ci ritroveremo in piena Pasqua, con uova, colombe e pastiere e la linea se ne è già andata a farsi friggere. Con l’incubo poi che arrivi la prova costume e non sei assolutamente pronto ad affrontarla. Ti diamo allora qualche consiglio utile in merito, ricordandoti che spesso dimentichi un passaggio semplicissimo ma importante.

L’importanza della idratazione per il nostro organismo

Secondo una recente indagine, ben 7 italiani su 10 durante l’inverno quasi si dimenticherebbero di bere. A causa del freddo e non sudando, la stragrande maggioranza di noi finisce col bere solo durante i pasti. Errore gravissimo, ricordano i medici, perché non permetterebbe ai nostri reni e al fegato di mantenersi puliti. Soprattutto in un periodo dell’anno in cui ci carichiamo di antinfiammatori, medicine e antibiotici a causa dei vari malesseri. Senza dimenticare che potresti anche farti consigliare dal tuo dottore qualche sistema naturale efficace. Ma se sei anche tu invece tra coloro che bevono acqua lontano dei pasti, hai fatto centro. Secondo gli esperti un’idratazione regolare per il nostro organismo sarebbe quella di 1,5 l di acqua al giorno. Quantificandola in bicchieri, potrebbero essere dai 10 ai 13.

Pensi sempre a perdere le maniglie dell’amore ma dimentichi l’importanza dell’acqua

L’importanza dell’acqua non sarebbe solo però quella di mantenere pulito l’organismo e far fluire meglio il sangue. Bevendo acqua molto spesso durante la giornata aumenteresti, a detta degli esperti, anche il famoso livello di sazietà. Se poi non hai particolari problemi e puoi mangiare tanta frutta durante il giorno, ricordati di un abbinamento fondamentale in questo senso: acqua e mele. Un carico importantissimo di liquidi, minerali e vitamine che non farebbero bene solo alla pulizia dell’intestino e di tutto l’organismo, ma combatterebbero proprio i grassi in eccesso. Sentendo il senso di sazietà, sei meno portato ad andare ad aprire il frigorifero, oppure a metterti davanti alla macchinetta delle merendine del lavoro, facendo lo spuntino con qualcosa di altamente calorico. In questo senso ricorda che potrebbe essere un’ottima idea anche quella di portarti al lavoro delle bottiglie con acqua e tisane idratanti, rilassanti ed energizzanti.

Mantenere un diario dei propri progressi

Pensi sempre a perdere le maniglie dell’amore ma dimentichi un trucchetto semplice ed efficace e, anche un ricordo scolastico. Se stai facendo una dieta, cercando di perdere le maniglie dell’amore, ricordati di tenere un diario dei tuoi progressi. Sul quale scrivi ogni giorno il peso, il menu, avendo poi anche la possibilità di controllare su Internet quante calorie assumi e come potresti eliminarle facendo attività sportiva. Ricordati infatti che senza fare sport, o comunque attività fisica giornaliera, diventerebbe veramente difficile perdere peso, soprattutto se fai anche un lavoro statico e non dispendioso. Infine, non dimenticare che, tra salute e cucina, potresti sempre avere delle alternative importanti che ti suggeriamo!